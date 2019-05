Ficou para a História

1911

- É aprovado o primeiro Código da Estrada, em Portugal.

Rafael Marchante

- 1923

- Fundado em Braga o Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português

DRAGO PRVULOVIC

1936

- O paquete de luxo britânico Queen Mary começa a primeira viagem transatlântica.

© Sam Mircovich / Reuters

1937

- Abre ao tráfego a Ponte Golden Gate de São Francisco.

© Reuters Photographer / Reuter

1963

- Morre, com 77 anos, o escritor português Aquilino Ribeiro, autor de "Terras do Demo" e "Quando os Lobos Uivam".

- É publicado o álbum de Bob Dylan com a canção "Blowin'in the Wind".

© Reuters Photographer / Reuter

1987

- O FC Porto conquista o título de Campeão Europeu de Futebol ao vencer o Bayern de Munique por 2-1.

1990

- Jorge Sampaio é reeleito secretário-geral do PS, no final do IX congresso do partido.

© Enrique Shore / Reuters

1999

- O Tribunal Internacional para a ex-Jugoslávia acusa Slobodan Milosevic de crimes contra a humanidade.

© STR New / Reuters

2006

- Um sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter abala a ilha indonésia de Java, causando perto de seis mil mortos, 38 mil feridos e cerca de 400 mil desalojados.

© Crack Crack / Reuters

2008

- A Junta Militar da Birmânia (Myanmar) decide prolongar por mais 12 meses a prisão domiciliária, analisada todos os anos no final de maio, da líder da oposição Aung San Suu Kyi.

© Reuters Photographer / Reuter

2010

- Agência de notação financeira Standard & Poor's desce o rating de Portugal de A+ para A-, a qualificação mais baixa de sempre até à data. Juros da dívida disparam.

2011

- A polícia catalã recorre à violência para desalojar os indignados da Praça da Catalunha, em Barcelona.

© Albert Gea / Reuters

2012

- O escritor moçambicano Mia Couto é galardoado com o Prémio Camões (25. edição).

2016

- Os estivadores e os operadores do porto de lisboa chegam a acordo e terminam a greve, que dura desde 20 de abril, após uma reunião no Ministério do Mar.

- O antigo vice-presidente do Sporting Paulo Pereira Cristóvão é condenado a quatro anos seis meses de prisão, com pena suspensa e com regime de prova no âmbito do "caso Cardinal".