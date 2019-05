Ficou para a História

1884

- Abre o Jardim Zoológico de Lisboa.

© Reuters Photographer / Reuter

1926

- Golpe militar em Portugal comandado pelo general Gomes da Costa, com Mendes Cabeçadas e Óscar Carmona. A I República é derrubada. O carácter da ditadura seria acentuado com a instauração do Estado Novo.

1940

- II Guerra Mundial: rendição da Bélgica à Alemanha de Hitler.

© Reuters Photographer / Reuter

1961

- Última viagem do comboio Expresso do Oriente, depois de 75 anos de atividade.







AP

1961

- Nasce a Amnistia Internacional. A sua criação tem origem numa notícia publicada no jornal inglês "The Observer" em que é referida a prisão de dois estudantes portugueses por terem gritado "Viva a Liberdade!" na via pública. O advogado britânico Peter Benenson lança então um apelo no sentido de se organizar uma ajuda prática às pessoas presas devido às suas convicções políticas ou religiosas, ou em virtude de preconceitos raciais ou linguísticos.

Enrique Castro-Mendivil / Reuters

1963

- Cai o teto em betão da estação ferroviária do Cais do Sodré, em Lisboa. Morrem 49 pessoas e cerca de 40 ficam feridas.



1964

- É criada a Organização de Libertação da Palestina (OLP).

ZAVEN VARTAN / AP

1975

- Fundação da Comunidade Económica da África Ocidental.

1977

- Definição do limite das 200 milhas, para efeitos de pesca, nas águas territoriais portuguesas.

1987

- Primeiro transplante de medula óssea realizado em Portugal

1998

- O telescópio espacial Hubble capta a imagem de um planeta fora do sistema solar.

1 / 29 © NASA NASA / Reuters 2 / 29 NASA/ESA Hubble Space Telescope 3 / 29 NASA, ESA, HEIC, Hubble Heritage Team (STScI/AURA) via AP 4 / 29 NASA/ESA/Hubble SM4 ERO Team via AP 5 / 29 © Ho New / Reuters / NASA 6 / 29 © NASA NASA / Reuters 7 / 29 © NASA NASA / Reuters 8 / 29 ASSOCIATED PRESS 9 / 29 © NASA. / Reuters 10 / 29 NASA, ESA, Digitized Sky Survey 2. Acknowledgement: Davide De Martin 11 / 29 NASA, ESA, E. Sabbi (STScI) 12 / 29 EPA/NASA 13 / 29 © NASA NASA / Reuters 14 / 29 Reuters 15 / 29 ASSOCIATED PRESS 16 / 29 reuters 17 / 29 © NASA NASA / Reuters 18 / 29 © Ho New / Reuters / NASA 19 / 29 Anonymous 20 / 29 © Ho New / Reuters 21 / 29 © Ho New / Reuters 22 / 29 © Handout . / Reuters 23 / 29 © Ho New / Reuters 24 / 29 © Ho New / Reuters 25 / 29 © Reuters Photographer / Reuter 26 / 29 © Handout . / Reuters 27 / 29 © Ho New / Reuters 28 / 29 © NASA NASA / Reuters 29 / 29 © Ho New / Reuters

1999

- A Jugoslávia aceita o plano do G8, que prevê a retirada militar do Kosovo, o regresso dos refugiados e o envio para a província de uma força internacional.

2003



- A CIA assegura que não foram detetados quaisquer vestígios de agentes biológicos no Iraque.

2004

- Início do primeiro Festival Rock in Rio Lisboa.

© Marcos Borga / Reuters

2006

- Díli, em Timor-Leste, é palco de novos confrontos armados que conduzem à destruição de habitações e instalações de comércio e serviços. Militares contestatários exigem a demissão do governo de Mari Alkatiri.

ED WRAY

2007

- O encenador Joaquim Benite, diretor do Teatro Municipal e do Festival de Almada, é distinguido pelo Governo francês com o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras.



2014

- Morre Maya Angelou, poetisa norte-americana e militante dos direitos cívicos. Tinha 86 anos.