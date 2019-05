Ficou para a História

1819

- Nasce o poeta norte-americano Walt Whitman, autor de "Leaves of Grass".

© Reuters Photographer / Reuter

1910

- É fundada a União da África do Sul.

1942

- II Guerra Mundial. Patriotas checos assassinam o dirigente da Gestapo, em Praga, Heydrich Reinhard

© Arnd Wiegmann / Reuters

1961

- O Benfica conquista a Taça dos Clubes Campeões Europeus ao vencer na final o Barcelona por 3-2, no Wankdorf Stadion, em Berna, na Suíça.

Anonymous

1962

- Execução, em Jerusalém, do nazi Adolf Eichmann, antigo chefe das SS, responsável pela deportação de milhões de judeus para os campos de extermínio

© Ronen Zvulun / Reuters

1964

- É lido, por um grupo de teatro, "Grândola", o poema que Zeca Afonso escreveu em agradecimento à Sociedade musical Fraternidade Operária Grandolense

João Relvas

1969

- Convenção da Ação Socialista Portuguesa, no Porto. António Macedo, Salgado Zenha, Mário Soares, Raul Rêgo, Teófilo Carvalho dos Santos e Vasco da Gama Fernandes assinam a declaração final.

Fernando Ricardo

1976

- A Indonésia completa a invasão e tomada de Timor-Leste.

CHARLES DHARAPAK

1983

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas condena a ocupação ilegal da Namíbia pela África do Sul.

Anonymous

1985

- A federação britânica de futebol determina a ausência das equipas inglesas de futebol das competições europeias, na época seguinte, após os incidentes de Heysel.

1986

- Explosão do Ariane 2 na terceira fase de lançamento.

1988

- A Assembleia da República aprova a Lei da Rádio, para a liberalização do sector

© Enrique Castro-Mendivil / Reu

1991

- Assinatura do Acordo de Bicesse para a Paz em Angola entre o governo do MPLA, no poder, e a UNITA.

Stringer .

1996

- Morre, com 75 anos, o norte-americano Timothy Leary, investigador, promotor do LSD e "guru" da comunidade hippie dos anos de 1960.

2001

- Morre Faisal Husseini, 60 anos, responsável da OLP por Jerusalém, um dos principais negociadores com Israel

© Reuters Photographer / Reuter

2003

- O Concorde da Air France faz a última ligação comercial entre Nova Iorque e Paris

© Franck Prevel / Reuters

2004

- Termina a instrução do processo Casa Pia. Paulo Pedroso, Herman José e Francisco Alves são ilibados. São pronunciados os restantes oito arguidos do processo

NICOLAS ASFOURI

2005

- O antigo diretor do FBI Mark Felt revela ter sido a fonte secreta dos jornalistas do Washington Post, "Garganta Funda", durante a investigação do caso Watergate

2007

- O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia um programa para garantir a meio milhão de pessoas - estudantes, professores e trabalhadores em formação - o acesso a preços reduzidos a um computador e à Internet de banda larga.

© Hugo Correia / Reuters

2008

- Manuela Ferreira Leite torna-se a 1.ª mulher a presidir ao PSD, em 34 anos de história do partido, ao ganhar as eleições diretas antecipadas, sucedendo no cargo a Luís Filipe Menezes.

Ferreira Leite foi eleita com 37,6 por centos dos votos, seguida de Pedro Passos Coelho, com 31,07 por cento dos votos e de Pedro Santana Lopes com 29,82 por cento.

Pedro Santana Lopes anuncia que cessa funções como líder parlamentar por discordar do projeto da nova presidente do partido

© Miguel Vidal / Reuters

2017

- Um atentado com um carro armadilhado mata 49 pessoas e fere mais de 300 em Cabul, perto do Palácio Presidencial, onde se encontram várias embaixadas e edifícios do Governo afegão.

- O parlamento da Macedónia elege um novo Governo de coligação centro-esquerda liderado pelo ex-líder da oposição Zoran Zaev, terminando um impasse político de seis meses.