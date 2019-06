Ficou para a História

1916

- Grande Guerra de 1914-18. Primeiro ataque alemão ao setor defendido pela primeira brigada portuguesa.

1930

- É criada a Universidade Técnica de Lisboa, integrando o Instituto Superior Técnico, o Instituto Superior de Agronomia, a Escola Superior de Medicina Veterinária e o Instituto Superior de Comércio.

1942

- II Guerra Mundial. Começa a Batalha de Midway, no Pacífico. Os destroços do navio norte-americano U.S.S. Yorktown no fundo do Pacífico depois de afundado por torpedos japoneses na batalha de Midway.

1958

- Campanha eleitoral de Humberto Delgado. Comício no Pavilhão dos Desportos, em Lisboa, com forte apoio popular ao candidato da oposição democrática.

1978

- Morre, com 58 anos, o escritor, tradutor e pedagogo Jorge de Sena, autor de "O Físico Prodigioso", "Sinais de Fogo" e "No Reino da Estupidez".

1983

- Mário Soares e Carlos Mota Pinto assinam o acordo para o Governo do "Bloco Central".

1989

- Repressão militar do movimento pró-democracia da Praça Tiananmen, em Pequim. Centenas de pessoas morrem e milhares de outras são presas ou exilam-se.

1989

- O Presidente iraniano Ali Khameini é escolhido para suceder a Ayatollah Khomeini.

1991

- O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa é aprovado a Assembleia da República.

1998



- Terry Nichols é condenado a prisão perpétua pela participação no atentado de Oklahoma de 1995, que causou 168 mortos.

2003



- Ratificação do Roteiro de Paz para o Médio Oriente. Na foto ao centro, o presidente da Autoridade Nacional Palestiniana Mahmud Abbas.

2008

- O senador Barack Obama anuncia ter conseguido o apoio suficiente para a sua nomeação como candidato democrata à eleição presidencial de novembro.

2012

- A troika aprova a transferência de mais uma tranche de quatro mil milhões de euros, depois de considerar a quarta revisão do programa de assistência a Portugal positiva.

2016



- Morre, com 74 anos, Muhammad Ali, lendário ex-campeão mundial de boxe, na categoria de pesos pesados.

2017

- A debandada de adeptos provocada por um falso alarme durante a final da Liga dos Campeões, em Turim, Itália, provoca pelo menos mil feridos.