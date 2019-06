Ficou para a História

1848

Nasce o pintor pós-impressionista Paul Gaugin.

© STR New / Reuters

1862

Os EUA e o Reino Unido assinam o tratado para a erradicação do comércio de escravos.

© Finbarr O'Reilly / Reuters

1939

Primeira visita oficial de um soberano britânico aos EUA, com a chegada de Jorge VI (Dtª) a Niagara.

© Handout . / Reuters

1942

II Guerra Mundial. Termina a Batalha de Midway, com a vitória dos EUA sobre a armada japonesa.

© Marco Garcia / Reuters

1967

Guerra dos Seis Dias. As forças israelitas entram no Egipto e atingem o Canal do Suez.

© Ho New / Reuters

1999

As autoridades guineenses autorizam a saída do país do antigo presidente Nino Vieira.

© Jose Manuel Ribeiro / Reuters

2008

A senadora Hillary Clinton suspende oficialmente a campanha eleitoral nas primárias democratas e formaliza o total apoio ao senador Barack Obama.

© Jim Young / Reuters

2008

Morre o cineasta Dino Risi, "pai da comédia italiana", aos 91 anos. Tornou-se nos anos 1950 num dos grandes realizadores de comédias à italiana, com alguns grandes sucessos como Fanfaron, os Monstros ou ainda Perfume de Mulher.

© Claudio Papi / Reuters

2010

Realiza-se o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo em Portugal durante uma cerimónia com ampla cobertura mediática.

© Nacho Doce / Reuters

2013

Pierre Mauroy, antigo primeiro-ministro francês e primeiro chefe de Governo socialista (1981-1984) da V República, sob a presidência de François Mitterrand, morre aos 84 anos.