Ficou para a História

1580

- Data provável da morte de Luís Vaz de Camões.

Rafael Marchante

1610

- Os primeiros colonos holandeses que chegam ao Novo Mundo estabelecem-se na ilha de Manhattan, Nova Iorque. Chamam-lhe Nova Amsterdão.

1880

- Primeira grande manifestação republicana em Lisboa assinala o tricentenário da morte de Camões.

- Inauguração da Biblioteca da Ajuda, na ala norte do Palácio, com origem na antiga Biblioteca Régia, agrupando a Coleção dos Manuscritos da Coroa, a Biblioteca das Necessidades, a Biblioteca do antigo Colégio dos Nobres, a Livraria da Congregação do Oratório e outras coleções doadas ou adquiridas.

Osvaldo Gago

1907

- O francês Auguste Lumiére apresenta a fotografia a cor.

H. Babout

1917

- Eclodem as revoltas do Sinn Fein, em Dublin.

1926

- Morre o arquiteto catalão Antoní Gaudí, após atropelamento, em Barcelona. Tinha 76 anos.

Gustau Nacarino

1943

- É inaugurada a Feira Popular de Lisboa, no Parque da Palhavã, pelo jornal "O Século", a favor da colónia balnear infantil.

SIC

1944

- Inauguração do Estádio Nacional, em Oeiras. Inspirado no Estádio Olímpico de Berlim, remodelado para o Mundial de 2006, Miguel Jacobetty Rosa foi o projetista.

Action Images

1963

- É fundada a Frente Democrática de Libertação de Angola, por iniciativa do MPLA.

HORST FAAS

1967

- Termina a Guerra dos Seis Dias. Israel ocupa o território egípcio situado a leste do canal do Suez, a península do Sinai, e os Montes Golan, da Síria.

Oded Balilty

1993



-- Inauguração do Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém.

- O líder da Resistência Timorense Xanana Gusmão, sob prisão em Jacarta, é distinguido com a Ordem da Liberdade.

Valentino Darriel

1999

- A NATO anuncia o fim dos bombardeamentos da Jugoslávia. A ONU autoriza o envio da força internacional de paz para o Kosovo.

ADAM BUTLER

2014

- Pequim publica um "Livro Branco" sobre Hong Kong em que reafirma o seu controlo e soberania sobre a cidade.