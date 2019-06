Ficou para a História

1868

- Nasce o biólogo austríaco Karl Landsteiner, Nobel da Medicina em 1930 pela identificação dos grupos sanguíneos.

1920

- Morre, com 56 anos, Max Weber, economista alemão, fundador da sociologia moderna.

- Transmissão pioneira de um programa de rádio na Europa, por Guglielmo Marconi, em Chelmsford, no Reino Unido, com a soprano australiana Nellie Melba.

1928

- Nasce o guerrilheiro argentino Che Guevara, referência da revolução cubana.

1940

- II Guerra Mundial. As tropas alemãs de Hitler ocupam Paris.

- As forças nazis abrem o campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia ocupada, com a chegada dos primeiros presos políticos alemães.

1944

- Nasce o compositor e escritor brasileiro Francisco Buarque de Holanda, mais conhecido como Chico Buarque.

1949

- É proclamado o Estado do Vietname, em Saigão.

1961

- Guerra Colonial. Reocupação do Tomboco, em Angola, pela Marinha portuguesa.

1962

- Guerra Colonial. É criado o Centro de Instrução de Zemba para formar as primeiras unidades portuguesas de comandos.

- É criada a Organização Europeia de Investigação Espacial.

1966

- Morre Salvatore Cuasimodo, poeta italiano, Nobel da Literatura. Tinha 66 anos

1981

- Lisboa atinge os 43 graus centígrados, a temperatura mais elevada registada na capital portuguesa até à data.

1982

- Termina a guerra Falkland/Malvinas. As tropas argentinas rendem-se às forças britânicas e acordam um cessar-fogo.

1985

- O Governo português entrega a urna com os restos mortais do Régulo Gungunhana a uma delegação da República Popular de Moçambique.

1985

- É assinado o Acordo de Schengen por cinco países fundadores da União Europeia - Alemanha, Bélgica, França, Holanda e Luxemburgo.

1986

- Morre, com 86 anos, o escritor argentino Jorge Luís Borges, autor de "O Aleph", "O Livro da Areia", "História Universal da Infâmia".



1988

- A edição russa de "Os Lusíadas" é publicada em Moscovo.

1992

- O Partido Comunista da antiga URSS expulsa Mikhail Gorbachev.



1992

- A Cimeira da Terra da ONU, no Rio de Janeiro, adota a "Agenda 21", declaração sobre o meio ambiente e o desenvolvimento.

2002

- Portugal é afastado do Mundial de Futebol pela Coreia do Sul.

- A Rússia abandona o tratado de desarmamento nuclear START II, com a denúncia dos EUA do tratado de mísseis antibalísticos.

2003

- Eleitores checos aprovam, em referendo, a adesão à União Europeia, com 77,33% dos votos.

2005

- É constituída, em Lisboa, a Fundação Champalimaud, para a investigação e acompanhamento na área da saúde.

2006

- O escritor e tradutor Frederico Lourenço vence o Prémio Promessa atribuído pelo júri do Prémio Europa - David Mourão Ferreira.

2006

- Morre, com 75 anos, Jean Roba, autor de banda desenhada belga, criador de Boule e Bill.

2007

- O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas demite o governo de unidade nacional chefiado por Ismail Haniyeh, do Hamas, e proclama o estado de emergência nos territórios palestinianos, depois de as milícias do grupo islamita terem assumido o controlo da Faixa de Gaza, após violentos combates com as forças de segurança leais à Fatah, que causaram mais de 115 mortos e centenas de feridos.

2007

- Plutão, que em 2006 foi "despromovido" de planeta para nano-planeta, é relegado para a segunda posição desta nova categoria pela sua vizinha Eris, que é maior.

2007

- Morre, aos 88 anos, o antigo Presidente austríaco e secretário-geral das Nações Unidas Kurt Waldheim.

2009

- Gripe A (H1N1). Primeira vítima mortal do vírus na Europa é uma mulher de 38 anos que teve um filho prematuro num hospital de Glasgow, na Escócia.

- Gripe A (H1N1). É anunciado o primeiro caso positivo numa criança. Trata-se de um menino de 8 anos proveniente do Canadá. É tratado no Hospital D. Estefânia, em Lisboa.



2012

- Morre Raul Nery, guitarrista que constituiu em 1959 o primeiro conjunto de guitarras de fado. Tinha 91 anos.

2014

- O canoísta português José Ramalho é declarado Campeão da Europa de maratonas em K1 após ver atendido o protesto pelo comportamento irregular do espanhol Ivan Alonso no sprint final em Piestany, Eslováquia.

- O canoísta Nuno Barros sagra-se campeão da Europa de maratonas em C1, elevando para duas medalhas de ouro o atual pecúlio da seleção de Portugal em Piestany, Eslováquia.



2015

- A trilogia "As mil e uma noites", de Miguel Gomes, vence o prémio do Festival de Cinema de Sidney.

2017

- Classificação de Castro Verde como Reserva da Biosfera da UNESCO.

2017

- Morre, aos 76 anos, Hein Verbruggen, antigo presidente da União Ciclista Internacional, autor da construção do Centro Mundial de Ciclismo e da reformulação do ciclismo profissional (com a criação dos calendários continentais e do UCI Pro Tour).