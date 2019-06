Ficou para a História

1892

- Nasce Pearl S. Buck, escritora norte-americana, Nobel da Literatura em 1938.

1906

- Primeira edição do Grande Prémio do ACF -- Automóvel Clube de França (primeira entidade do género), no circuito de Sarthe. Estas corridas deram origem às que mais tarde se virão a conhecer como Grandes Prémios de Fórmula 1.

1908

- Nasce Salvador Allende, que viria a ser Presidente do Chile. É assassinado em 1973.

1925

- Estreia de "A Quimera do Ouro", de Charlie Chaplin.

1935

- Adolf Hitler obriga ao aborto e à esterilização as mulheres que possam transmitir o que os nazis consideram "males hereditários".

1945

- A Carta das Nações Unidas é assinada em São Francisco, EUA, por representantes de 50 países. Será ratificada a 24 de outubro.

1963

- Guerra Fria. John F. Kennedy, presidente dos EUA, visita Berlim e proclama, junto ao Muro, "Ich bin Berliner".

1987

- O poeta e ensaísta Octavio Paz ganha o Prémio Internacional Menéndez Pelay.

1990

- Gonçalo Ribeiro Telles é nomeado Chanceler das Ordens Nacionais.

2000

- O Vaticano publica o terceiro segredo de Fátima.

2012

- Morre Nora Ephron, realizadora norte-americana que se especializou em comédias românticas. Tinha 71 anos.

2013

- Morre o fotógrafo americano Bert Stern, famoso por ter feito as últimas fotos da atriz Marilyn Monroe. Tinha 83 anos.

2015

- O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decreta que o casamento homossexual é um direito em todos os estados do país, numa decisão considerada histórica.