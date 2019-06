Ficou para a história

1850

- É fundada a Associação dos Operários, primeira organização portuguesa de trabalhadores, e o jornal "O Eco dos Operários".

© Nacho Doce / Reuters

1893

- Primeiro "crash" da Bolsa de Nova Iorque, depois da crise de 05 de Maio, culmina recessão da economia norte-americana nos últimos quatro anos.

© Peter Morgan / Reuters

1944

- II Guerra Mundial. As forças aliadas tomam o porto de Cherburgo, França.

© Jacky Naegelen / Reuters

1950

- Começa a intervenção dos EUA na Guerra da Coreia, a favor das forças do Sul.

© Reuters Photographer / Reuter

1957

- Pela primeira vez, é estabelecida a relação entre o cancro do pulmão e o consumo de tabaco, num relatório sobre tabagismo publicado pelo Concelho de Investigação Médica do Reino Unido.

Jason Reed

1958

- Nasce o compositor finlandês Magnus Lindberg, autor de "Marea".

© Fabrizio Bensch / Reuters

1976

- Primeiras eleições livres, por sufrágio universal, para a Presidência da República Portuguesa, com a eleição de António Ramalho Eanes, e primeiras eleições regionais, nos Açores e na Madeira.

© Benoit Doppagne / Reuters

1997

- A Parada do Orgulho Gay realiza-se na Europa pela primeira vez. A manifestação recorda a chamada Batalha de Stonewall, de 28 de Junho de 1969.

© Reuters Photographer / Reuter

2001

- Morre, em Los Angeles, com 76 anos, o ator norte-americano Jack Lemmon, protagonista de "O Apartamento", "Missing", "Síndrome da China".

© Reinhard Krause / Reuters

2003

- A revista Science dá por decifrada a estrutura do anticorpo existente em pacientes que resistem ao vírus HIV.

© Reuters Photographer / Reuter

2008

- O criador do império Microsoft, Bill Gates, retira-se da companhia que o converteu no homem mais rico do mundo.

Markus Schreiber

2014

- Os chefes de Estado e de Governo da UE, reunidos em Bruxelas, indigitam o luxemburguês Jean-Claude Juncker para o cargo de presidente da Comissão Europeia.

Yves Herman

2017

- Morre, aos 91 anos, Michael Bond, escritor britânico e autor da série de livros para a infância protagonizada pelo urso Paddington.