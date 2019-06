Ficou para a História

1712

- Nasce o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, autor de "Contrato Social", "Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens" e "Devaneios do Caminhante Solitário".

Fritz Reiss

1892

- Inauguração do Ascensor da Bica.

1919

- Assinatura do Tratado de Paz de Versalhes da Grande Guerra 1914-18.

1969

- Trava-se a chamada Batalha de Stonewall, em Nova Iorque, assalto policial a um grupo de homossexuais. A data passou a ser Dia Internacional do Orgulho Gay.

Gabriela Bhaskar

1999

- João Paulo II assina o decreto para a beatificação de Francisco e Jacinta Marto.

Armando Franca

2005

- O Vaticano abre o processo de beatificação de João Paulo II.

Paolo Cocco

2010

- Morre, aos 92 anos, Robert Byrd, congressista e senador de maior longevidade na história dos Estados Unidos, que passou do Ku Klux Klan para as fileiras democráticas, apoiando a guerra do Vietname e opondo-se à do Iraque.

Kevin Lamarque

2011

- O cantor e ator Angélico Vieira é declarado morto pelo Hospital de Santo António às 23:40, depois de ter tido um acidente de viação três dias antes.

ESTELA SILVA

2012

- Patrícia Mamona conquista a medalha de prata do triplo-salto nos Campeonatos da Europa de Atletismo de Helsínquia, com um salto de 14,52 centímetros.