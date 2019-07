Ficou para a história

1889

- Sai o primeiro número do "The Wall Street Journal".

1926

- O general Gomes da Costa, que chefiara o golpe de Estado de 28 de Maio de 1926, é afastado da Presidência da República pelo ministro do Negócios Estrangeiros, Óscar Carmona.

1943

- II Guerra Mundial. Morre Jean Moulin, resistente francês à ocupação nazi, depois de onze dias de tortura da Gestapo.

1949

- A França assume a presidência do Conselho da Europa, criado no anterior mês de Maio.

1986

- Kurt Waldheim, antigo secretário-geral da ONU, assume a presidência austríaca. Pouco depois seriam confirmadas as suspeitas sobre a sua participação no extermínio e deportação de judeus, enquanto oficial do exército nazi.

2001

- Os restos mortais da fadista Amália Rodrigues são trasladados para o Panteão Nacional.

2004

- Morre, com 73 anos, Henrique Mendes, apresentador de TV, profissional da rádio, ator, um dos pioneiros da televisão em Portugal.

2006

- José Ramos Horta é nomeado primeiro-ministro de Timor-Leste.

2007

- O primeiro-ministro, José Sócrates, inaugura a Ponte da Lezíria, sobre o rio Tejo, entre o Carregado e Benavente.

2011

- O vaivém espacial Atlantis parte para a sua 135.ª e última missão.

2013

- Dezenas de pessoas são mortas em confrontos entre a polícia e apoiantes do Presidente do Egito deposto Mohamed Morsi em frente à sede da Guarda Republicana do Cairo.