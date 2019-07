Ficou para a história

1816

- Nova declaração de independência da Argentina, que adota o nome Províncias Unidas do Rio da Prata.

© Ricardo Moraes / Reuters

1919

- A Assembleia Constituinte alemã ratifica o Tratado de Versalhes. A Alemanha assume o pagamento de indemnizações de guerra.

1926

- Óscar Fragoso Carmona assume a Presidência da República Portuguesa.

AP

1964

- A escolaridade obrigatória passa dos 4 para os 6 anos.

Hatem Moussa

1980

- Morre, com 67 anos, o poeta e compositor brasileiro Vinícius de Moraes, autor de "Caminho para a Distância" e "Para Viver Um Grande Amor".

1998

- Um sismo de 5,8 pontos na escala de Richter atinge a costa Norte da Ilha do Faial, Açores, provocando oito mortos, 110 feridos e mais de 1.500 desalojados.

Stringer .

2004

- O Presidente da República, Jorge Sampaio, convida o líder do PSD, Pedro Santana Lopes, a formar Governo.

Nacho Doce

2006

- A Itália vence o Mundial de Futebol da Alemanha, ao derrotar a França por 5-3, no desempate por penaltis.



Michael Dalder

2006

- A colisão de um Airbus A-310, com 200 passageiros a bordo, contra um edifício durante a aterragem no aeroporto de Irkutsk (Sibéria, Rússia) provoca 150 mortos.

Reuters TV

2007

- Doze hospitais do Norte de Portugal começam a realizar abortos a pedido da mulher, apesar de a regulamentação da lei da interrupção voluntária da gravidez só entrar em vigor a 15 de julho.

ESTELA SILVA

2015

- O Governo grego entrega ao Eurogrupo, dentro do prazo estipulado, as suas propostas de reformas com vista a obter um terceiro programa de resgate financeiro e permanecer no euro.