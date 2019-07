Ficou para a História

1817

- Nasce o filósofo, escritor e naturalista norte-americano Henry David Thoreau, autor de "Walden".

LIZ SCHULTZ

1854

- Nasce George Eastman, inventor da máquina fotográfica, fundador da Eastman Kodak.

Fred Prouser

1902

- É patenteado o processo de fabrico de barbitúricos, definido por Adolf von Baeyer, Nobel da Química em 1905.

- O Parlamento australiano aprova o direito de voto das mulheres.







1904

- Nasce o poeta chileno Pablo Neruda, pseudónimo de Neftalì Ricardo Reyes, diplomata e Nobel da Literatura em 1971, autor de "Crepusculario".

MARIO TORRISI

1941

II Guerra Mundial. Pacto de ajuda mútua entre o Reino Unido e a URSS.

1962

- Num clube em Londres, Mick Jagger (voz), Keith Richards (guitarra), Brian Jones (guitarra), Mick Avory (bateria) e Dick Taylor (baixo) - a primeira formação dos Rolling Stones - tocam cinco músicas, dando início a uma das mais duradouras bandas rock.

Anonymous

1975

- Independência de S. Tomé e Príncipe.



Benoit Doppagne

1996

- Buckingham apresenta o acordo de divórcio firmado entre Carlos e Diana de Gales.

Stringer .

2007

- Milhares de pessoas manifestam-se em Lisboa contra as políticas laborais do governo, numa iniciativa da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública.



Jose Manuel Ribeiro

2012

- O Conselho de Ministros aprova a reprivatização dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo através da venda direta a um investidor que se torne "acionista de referência" e numa "perspetiva de investimento estável e de longo prazo".

2017

- Morre, aos 72 anos, Chuck Blazer, o norte-americano no centro do escândalo de corrupção da Federação Internacional de Futebol (FIFA) em 2015. - Morre, aos 70 anos, Ray Phiri, músico de jazz sul-africano que fundou a banda Stimela e atuou com Paul Simon na digressão de "Graceland".

- O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva é condenado a nove anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais, num dos processos da operação Lava Jato.



Ueslei Marcelino

2018

- O Governo aprova a alteração dos estatutos da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, alargando a sua regulação aos setores do gás de petróleo liquefeito, dos combustíveis derivados do petróleo e dos biocombustíveis.

- Uma equipa internacional de cientistas descobre pela primeira vez no espaço profundo uma origem de neutrinos, partículas subatómicas capazes de percorrer milhões de anos-luz e atravessar toda a matéria.

- O parlamento aprova uma alteração à lei de autodeterminação da identidade de género de PS, BE e PAN, estabelecendo a obrigatoriedade de um relatório médico que ateste a vontade dos menores, em resposta ao veto presidencial.

- O parlamento aprova a lei que vai regular as plataformas de transporte como a Uber e a Cabify com os votos a favor do PS, PSD e PAN, e com os votos contra do BE, PCP e Os Verdes.

- A Câmara de Lisboa é condenada pelo Supremo Tribunal de Justiça a pagar 96 milhões de euros à família Arez Romão, no âmbito de um processo relativo à cedência de um terreno no Lumiar em 1983. A câmara foi processada em 1997 porque a construção no terreno doado teria fins sociais, mas acabou destinada a habitação de luxo.

- Morre, aos 85 anos, Laura Soveral, atriz portuguesa.

- A justiça alemã decide extraditar para Espanha o ex-presidente catalão Carles Puigdemont por alegado delito de peculato (desvio de fundos), mas não pelo crime de rebelião, como pediam as autoridades espanholas.