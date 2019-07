Ficou para a História

1697

Morre, aos 89 anos, o padre António Vieira, missionário jesuíta português, diplomata, visionário, autor de "A Chave dos Profetas", célebre pelos sermões antidogmáticos.

1886

Morre o poeta Cesário Verde. Tinha 31 anos.

1918

Nasce Nelson Mandela, descendente do chefe da tribo Thembu da África do Sul, advogado, dirigente do Congresso Nacional Africano, eleito presidente do país em 1994.

1925

Publicação de "Mein Kampf", de Adolfo Hitler.

1973

Caso Watergate. O presidente dos EUA Richard Nixon põe fim ao sistema interno de gravações da Casa Branca, depois conhecida a sua existência, pelo Senado.

1974

Toma posse o II Governo provisório, liderado pelo general Vasco Gonçalves.

1992

José Eduardo dos Santos marca as primeiras eleições de Angola para 29 e 30 de Setembro

2008

Valentim Loureiro e mais 13 dos 24 arguidos são condenados no Tribunal de Gondomar no âmbito do processo "Apito Dourado", relacionado com alegada corrupção e tráfico de influências no futebol profissional e na arbitragem. Valentim Loureiro é condenado a três anos e dois meses de prisão, com pena suspensa por igual período, por abuso de poder e prevaricação, bem como perda de mandato na presidência da Câmara de Gondomar.

2014

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, afirma no Parlamento que as irregularidades nas contas de empresas do Grupo Espírito Santo só foram descobertas porque o regulador saiu da sua área restrita de supervisão e revela que os novos gestores do BES foram escolhidos pelos principais acionistas, sem intervenção do supervisor.

Morre, com 73 anos, João Ubaldo Ribeiro, escritor brasileiro Prémio Camões 2008.

2016

O milionário Donald Trump é nomeado oficialmente candidato do Partido Republicano às eleições presidenciais de 8 de novembro nos Estados Unidos.