Ficou para a História

1812

Forças britânicas, sob o comando do Duque de Wellington, derrotam o exército de Napoleão Bonaparte (na imagem) em Salamanca, Espanha.

Anonymous

1933

O aviador norte-americano Wiley Post termina o primeiro voo solitário à volta do mundo.

AP

1946

A Time publica a reportagem sobre Salazar e a ditadura do Estado Novo com o título "Até que ponto o melhor de Portugal é mau". A distribuição nacional da revista é proibida.

ASSOCIATED PRESS

1977

É aprovada a Lei de Bases da Reforma Agrária, chamada "Lei Barreto", do ministro da Agricultura António Barreto.

1981

Mehmet Ali Agca, o extremista turco que atentou contra a vida do Papa, em Roma, é condenado a prisão perpétua.

ASSOCIATED PRESS

2003

Os filhos de Saddam Hussein, Qoussai e Udai, são mortos por tropas dos EUA, em Mossul.

© STR New / Reuters

2004

Durão Barroso é eleito presidente da Comissão Europeia.

© Reuters Photographer / Reuter

2008

Salim Hamdan, ex-motorista de Osama bin Laden no Afeganistão, declara-se "não culpado" das acusações de terrorismo pelas quais começou a ser julgado num tribunal militar especial em Guantanamo.

O iemenita é o primeiro prisioneiro a enfrentar um tribunal de crimes de guerra dos Estados Unidos desde a II Guerra Mundial.

© Ho New / Reuters

2009

Gripe A (H1N1): a Austrália é o primeiro país a fazer testes para aquela que viria a ser a vacina contra a gripe A. Duas empresas estreiam os ensaios clínicos em seres humanos.

REUTERS

2011

Atentado em Oslo: o ultraconservador de direita norueguês Anders Behring Breivik faz explodir um prédio do Governo no centro da capital norueguesa e é autor de um tiroteio num centro de juventude do Partido Trabalhista, na ilha de Utoeya, a noroeste de Oslo. O atentado faz 77 vítimas.

2013

O Papa Francisco faz, no Brasil, a primeira visita ao exterior do seu pontificado.