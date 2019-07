Ficou para a História

1856

- Nasce o dramaturgo George Bernard Shaw, em Dublin, na Irlanda, autor de "Pigmalião".

1875

- Nasce o psicanalista suíço Carl Gustav Jung, precursor da Psicologia Analítica.

1893

- Nasce o artista plástico alemão George Grosz, fundador do movimento Dada, em Berlim.

1894

- Nasce o escritor britânico Aldous Huxley, autor de "Admirável Mundo Novo".

1906

- Nasce Armando José Fernandes, compositor, discípulo de Luís de Freitas Branco, um dos mais importantes do modernismo português.

1908

- É criado o FBI - Federal Bureau of Investigation, no âmbito do Departamento de Justiça dos EUA.

1928

- Nasce o cineasta norte-americano Stanley Kubrick, realizador de "Laranja Mecânica", "2001 Odisseia no Espaço".

1942

- II Guerra Mundial. A Força Aérea britânica bombardeia Hamburgo, na Alemanha.

1944

- II Guerra Mundial. As bombas alemãs V2 atingem território britânico, pela primeira vez.

1945

- II Guerra Mundial. Declaração de Potsdam, pelos EUA, Reino Unido, URSS e China, que exigem a rendição incondicional do Japão.

1952

- Morre, com 33 anos, Eva Péron, mulher do dirigente populista argentino Juan Perón.

1953

- Fidel Castro ataca o palácio presidencial de Moncada, em Santiago de Cuba, numa primeira tentativa de derrube do ditador Fulgêncio Baptista.

1956

- O Egito nacionaliza o Canal do Suez. Reino Unido, França e EUA ameaçam cortar investimentos financeiros.

1971

- A nave espacial norte-americana Apollo 15 é lançada de Cabo Kennedy, em direção à Lua.

1973

- Guerra Colonial. Missionários holandeses, em Angola, denunciam o massacre de 126 civis, em Quibaxe, por tropas a forças da PIDE-DGS.

1973

- Os EUA vetam, pela quinta vez, a resolução da ONU que prevê a retirada de Israel dos territórios árabes ocupados em 1967.

1986

- Morre o cineasta norte-americano Vincent Minnelli, realizador de "Gigi", "Um Americano em Paris". Tinha 83 anos.

1994

- Inauguração do Museu da Música na estação Alto dos Moinhos, do Metro de Lisboa.

1995

- Abertura da estação Rotunda II, no Marquês do Pombal, em Lisboa, com a exploração distinta das linhas Azul e Amarela.

2000

- O módulo russo Zvezda liga-se com êxito à Estação Espacial Internacional.

2001

- Primeira visita oficial ao estrangeiro do dirigente da Coreia do Norte, Kim Jong-il: uma viagem à Rússia, em comboio.

2005

- O vaivém Discovery parte de Cabo Canaveral, Florida, no primeiro voo espacial após a explosão do Columbia a 1 de fevereiro de 2003.

2008

- O escritor brasileiro João Ubaldo Ribeiro é distinguido com o Prémio Camões 2008, o mais importante galardão atribuído a autores de língua portuguesa. É o oitavo escritor brasileiro a ser distinguido com este prémio

2013

- Morre, com 74 anos, JJ Cale, premiado compositor cuja música foi tornada famosa por Eric Clapton, Lynyrd Skynyrd e Johnny Cashm.

2016

- A antiga secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton entra na história dos Estados Unidos ao tornar-se na primeira mulher a ser nomeada pelo Partido Democrático como candidata à Casa Branca, na convenção de Filadélfia.