Ficou para a História

1863

- Nasce Henry Ford, construtor que revolucionaria a indústria automóvel, ao estabelecer a primeira linha de montagem.

1971

- Os astronautas da nave espacial norte-americana Apollo 15, David R. Scott e James B. Irwin, chegam à lua.

1973

- Caso Watergate. Depoimento do antigo chefe de gabinete de Richard Nixon, HR Haldeman, no Senado, nega qualquer participação da Casa Branca na tentativa de encobrimento. A divulgação das gravações de 23 de junho de 1972 revela a conversa entre Nixon e Haldeman, sobre a tentativa de afastar o FBI da investigação.

2000

- O militar Hugo Chávez ganha as eleições presidenciais na Venezuela.

FERNANDO LLANO

2006

- Primeiras eleições presidenciais e legislativas democráticas na República Democrática do Congo, desde a independência, em 1960.

ANJAN SUNDARAM

2007

- Morre, com 94 anos, o cineasta italiano Michelangelo Antonioni, um mestre do cinema europeu, em Roma. Cineasta da incomunicabilidade ou da dificuldade de viver e amar, dirigiu duas dezenas de filmes, entre os quais "Escândalo de Amor" (1950), a trilogia constituída por "A Aventura" (1960), "A Noite" (1961) e "O Eclipse" (1962), e ainda "O Grito" (1957), "O Deserto Vermelho" (1964), "Blow-up" (1966), ou "Identificação de uma Mulher" (1982). Consagrado internacionalmente, ganhou o Leão de Ouro da Bienal de Veneza em 1964, com "O Deserto Vermelho", a Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1967 com "Blow-up", o Prémio Especial do Júri de Cannes com "Identificação de uma Mulher" em 1982, um Óscar de Hollywood pelo conjunto da sua carreira em 1955 e também um Leão de Ouro pela carreira em Veneza, em 1997.

LUCA BRUNO

2010

- A dupla Fernando Pimenta/João Ribeiro sagra-se campeã da Europa sub-23 de canoagem, enquanto em K1 500 Teresa Portela e em K2 Teresa Portela/Joana Vasconcelos conquistam a prata em Moscovo, Rússia.

ALIK KEPLICZ

2013

- Bradley Manning, o soldado norte-americano acusado de transmitir vários milhares de documentos secretos ao portal WikiLeaks, é considerado culpado pela justiça militar de violar a Lei de Espionagem, mas não de "conluio com o inimigo".