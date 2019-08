Ficou para a História

1884

Foi colocada a primeira pedra da base da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque.

1955

Morreu a atriz e cantora Carmen Miranda. Nasceu em Marco de Canavezes a 9 de fevereiro de 1909, mas cedo rumou ao Brasil onde a sua carreira artística percorreu os trilhos do sucesso. Trabalhou no rádio, no teatro de revista, no cinema e na televisão. Foi considerada pela revista Rolling Stone como a 15ª maior voz da música brasileira, sendo um ícone e símbolo internacional.

1962

A atriz norte-americana Marilyn Monroe foi encontrada morta, em casa, em Los Angeles.

1973

Dois membros do Setembro Negro atacaram o aeroporto de Atenas. Morreram três pessoas e 55 ficam feridas.

1984

Rosa Mota conquista a Medalha de Bronze na maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.

1993

Foi legalizado o Partido da Terra.

1995

Manuela Machado sagrou-se campeã do mundo da maratona, em Gotemburgo, Suécia

1997

Carla Sacramento conquistou a Medalha de Ouro nos 1.500 metros dos Mundiais de Atletismo de Atenas. Fernanda Ribeiro obteve a de Prata nos 10.000 metros.

2007

Portugal tornou-se formalmente o primeiro país a ter jurisdição sobre uma área para lá das 200 milhas náuticas, onde o mar é de todos. “Rainbow” foi o nome dado ao novo pedaço de Portugal. Situa-se a 40 milhas do limite da zona económica exclusiva dos Açores.

2010

Desabou uma mina de ouro e cobre de São José perto de Copiapó, no Chile. 33 homens ficaram encurralados debaixo de terra durante mais de 2 meses.

2016

Um juiz federal argentino ordenou a prisão de Hebe De Bonafini, a líder das Mães da Praça de de Maio.