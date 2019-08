Ficou para a História

1941

- II Guerra Mundial. Aviões da URSS bombardeiam Berlim pela primeira vez.



1955

- Começam as obras para a construção da primeira linha do Metropolitano de Lisboa.

1995

- Plano Hidrográfico Espanhol. Começa a transferência das águas da cabeceira do rio Tejo para as terras de Múrcia e Alicante, em Espanha.

1998

- Ataques terroristas contra alvos norte-americanos, no Quénia e na Tanzânia, fazem 70 mortos e 1.200 feridos.

2002

- Francis Obikwelu conquista a medalha de prata nos 100m dos Campeonatos Europeus de Atletismo.

2007

- Morre, com 90 anos, Ernesto Alonso, ator, realizador de televisão e de cinema, considerado o pai da telenovela mexicana.

2008

- Um assalto à dependência do BES de Campolide, em Lisboa, termina ao fim de oito horas, com a morte de um dos assaltantes, de 35 anos, ferimentos graves no outro, de 23, e a libertação dos dois reféns, entre os quais a gerente do banco. Inicialmente, os assaltantes, brasileiros, fizeram seis reféns, que manietaram com braçadeiras de plástico, mas a polícia libertou quatro pouco depois.

2008

- Os Police despedem-se dos palcos em Madison Square Garden, em Nova Iorque, 30 anos depois da edição do primeiro disco da banda britânica.

2017

- Dá entrada no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida o primeiro pedido, em Portugal, para avançar com um contrato de gestação de substituição, mais conhecida como "barriga de aluguer".

2018

- Inês Henriques sagra-se campeã europeia nos 50 quilómetros de marcha, em Berlim, juntando o título ao de primeira mulher campeã do mundo nesta distância, conquistado em 2017.