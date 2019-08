Ficou para a História

1786

- Os alpinistas Michael Gabriel-Paccard e Jacques Balmat atingem o ponto mais alto dos Alpes, o Mont Blanc, pela primeira vez.

UWE LEIN

1876

- Thomas Edison regista a patente do mimógrafo, antepassado das fotocopiadoras.

1960

- Nos EUA, a farmacêutica GD Searle lança no mercado a primeira pílula anticoncecional Envoid.

JERRY MOSEY

1963

- Assalto ao comboio-correio, no Reino Unido. Quinze indivíduos assaltam o expresso noturno Glasgow-Londres, apoderando-se de mais de 2,6 milhões de libras.

STR

1965

- Independência de Singapura.

1971

- Realiza-se o primeiro Festival de Vilar de Mouros, iniciativa do médico António Barge. Cerca de 30 mil pessoas assistem a concertos de músicos como Elton John e à estreia de obras de Joly Braga Santos e António Victorino d'Almeida.

1974

- Anúncio da demissão do presidente dos EUA Richard Nixon, que se concretizará no dia seguinte, na sequência do Caso Watergate.

CHICK HARRITY

1984

- O resultado dos Censos da população portuguesa mostra, pela primeira vez, a diminuição da taxa de crescimento. O número médio de nascimentos por mil habitantes passou de 9,7, em 1971, para metade, 4,9/1000, em 1980.

Jose Manuel Ribeiro

1988

- Estudantes iniciam uma revolta popular na Birmânia que leva às ruas centenas de milhares de pessoas. A violenta intervenção do poder, após seis semanas de protestos, deixa cerca de três mil mortos.

Anonymous

2004

- Morre, aos 98 anos, Fay Wray, atriz norte-americana, a "namorada" de King Kong.

MIKE APPLETON

2006

- Francis Obikwelu conquista a medalha de ouro dos 100 metros nos Europeus de Atletismo em Gotemburgo, Suécia, ao vencer a final em 9,99 segundos, novo recorde da competição.

ANJA NIEDRINGHAUS

2009

- Morre, aos 79 anos, Raul Solnado, ator de revistas, comédias e telenovelas. Desde o palco da Sociedade Guilherme Cossul, Solnado tornou-se primeira figura em diversas revistas do Parque Mayer, em Lisboa, ao lado de nomes como António Silva, Humberto Madeira e Vasco Santana. "A guerra de 1914/1918" ou "É do inimigo?" tornaram Raul Solnado um nome de primeiro plano da cena portuguesa.

2012

- Fernando Pimenta e Emanuel Silva conquistam a primeira medalha olímpica (medalha de prata) para a canoagem portuguesa, nos Jogos Olímpicos de Londres.

DAMIEN MEYER

2012

- Sarah Attar torna-se a primeira mulher saudita a competir no atletismo olímpico, usando um lenço na cabeça (hijab), uma camisa verde de mangas compridas e umas leggins pretas, terminando em último a eliminatória dos 800 metros nos Jogos Londres2012.

Anja Niedringhaus

2017

- Morre, aos 81 anos, Glen Campbell, lenda da música country.