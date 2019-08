Ficou para a História

1877

- Thomas Edison apresenta o fonógrafo.

Ap images

1881

- Nasce o cineasta norte-americano Cecil B. De Mille.

1907

- Nasce o escritor português Miguel Torga, pseudónimo do médico Adolfo Rocha, autor de "Contos da Montanha" e "A Criação do Mundo".

1914

- Grande Guerra de 1914-18. O Reino Unido declara guerra ao Império austro-húngaro. O Japão declara guerra à Alemanha.

AP

1938

- II Guerra Mundial. A Alemanha inicia a mobilização.

1939

- II Guerra Mundial. É consolidada a aliança do Eixo entre a Alemanha, de Hitler, e a Itália, de Mussolini.

1943

- II Guerra Mundial. Conferência do Quadrant entre Frank D.Roosevelt e Winston Churchill. A invasão da França fica marcada para depois de 01 de maio de 1944.



1955

- Morre, com 77 anos, o escritor alemão Thomas Mann, Nobel da Literatura em 1929, autor de "Os Buddenbrook" e "Morte em Veneza".

AP

1960

- Formação dos Beatles: um grupo de jovens músicos encontra um novo baterista, Pete Best, passando a apresentar-se como The Beatles.

1963

- O ditador português Oliveira Salazar reafirma publicamente a determinação de manter "o bastião em África", duas semanas depois da condenação do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

1970

- Guerra-fria. A Alemanha Federal e a URSS assinam o pacto de não agressão.

1975

- É apresentado o "Documento do COPCON", por oposição ao "Documento dos Nove", que reforça o papel político das Assembleias Populares.

Francisco Seco

1978

- A China e o Japão assinam, em Pequim, o tratado de paz e de amizade.

1981

- A IBM lança o primeiro computador pessoal.

AP

1982

- É aprovada uma revisão constitucional que institui no texto legislativo a qualificação da República Portuguesa como um Estado de Direito, que estava apenas consagrado no Preâmbulo. A revisão é aprovada com 195 votos a favor dos deputados do PSD, CDS, PS, PPM e da Ação Social-Democrata Independente, da União de Esquerda para a Democracia Socialista.

- Morre, com 77 anos, o ator norte-americano Henry Fonda, protagonista de "My Darling Clementine", "Mister Roberts" ou "Doze Homens Justos".

David F. Smith / AP

1984

- O atleta português Carlos Lopes, 37 anos, conquista a Medalha de Ouro na Maratona olímpica de Los Angeles, EUA.

McLendon

1990

- Conflito no Golfo Pérsico. O Iraque aceita as fronteiras territoriais com o Irão, tentando ganhar vantagem para a Guerra do Golfo, perante o Conselho de Segurança da ONU.

1992

- Morre, com 80 anos, o compositor norte-americano John Cage.

1993

- O Partido da Terra (MPT) é legalizado pelo Tribunal Constitucional.

2000

- Afunda-se o submarino nuclear russo Kursk, em exercício no Mar de Barents. Morre a tripulação de 117 homens.

2001

- Crime de Fortaleza, Brasil. Luís Miguel Militão Guerreiro ordena o assassínio de seis empresários portugueses.

2002

- Morre, com 73 anos, Helena Vaz da Silva, jornalista, presidente do Centro Nacional de Cultura.

2005

- A NASA lança a sonda Mars Reconnaissance Orbiter, para obter mais informações do "planeta vermelho".

NASA NASA

2006

- "Body Rice", a primeira longa-metragem de Hugo Vieira da Silva, é distinguido com a menção especial do júri do Festival de Locarno, que entrega o Leopardo de Ouro ao suíço "Das Fraulein", de Andrea Staka.

- Israel e o Líbano concluem o acordo de cessar-fogo que entra em vigor a 14 de agosto.

2007

- Realiza-se em Jacarta uma reunião da Conferência Internacional do Califado, organizada pelo Hizbut Tahir (Partido da Libertação), com a participação de 70 mil muçulmanos. O Hizbut Tahir defende o restabelecimento do califado -- um só Estado e uma liderança única no mundo islâmico -, abolido em 1924.

2008

- Um acordo para a formação de um governo de união é formado entre o presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, e uma fação dissidente da oposição, baseado numa maioria frágil que exclui o Movimento para a Mudança Democrática, principal grupo de luta contra o regime de Harare.

2010

- Entra em vigor a lei que obriga o pão português a conter menos sal.

- Morre, com 69 anos, Ruy Duarte de Carvalho, escritor, poeta, cineasta, artista plástico, ensaísta e antropólogo. Nasceu em Portugal, naturalizou-se angolano em 1975 e morreu na Namíbia.

2014

- Morre, aos 89 anos, a atriz Lauren Bacall.

2017

- A carreira de Usain Bolt termina com o atleta jamaicano a lesionar-se na sua última corrida, a final dos 4x100 metros dos Mundiais de atletismo de Londres, que a Jamaica não terminou.