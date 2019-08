Ficou para a História

1624

Luís XIII, Rei de França, nomeia o Cardeal Richelieu primeiro-ministro.

1814

A província do Cabo da Boa Esperança passa a colónia britânica.

Alex Grimm



1863

Morre, com 65 anos, o pintor francês Eugène Delacroix.

1899

Nasce o cineasta britânico Alfred Hitchcock, realizador de "Janela Indiscreta", "O Desconhecido do Norte-Expresso", "Os Pássaros" e "Chantagem".

Bob Dear

1926

Nasce Fidel Castro, em Mayari, Cuba.

Claudia Daut

1946

Morre o escritor britânico H. G. Welles, autor de "A Guerra dos Mundos". Tinha 79 anos.

1961

Guerra-fria. Começa a construção do Muro de Berlim. Viria a ter cerca de 110 Km de comprimento, em redor de Berlim Ocidental, e perduraria por mais de 28 anos.

Str Old

1968

A ONU contabiliza perto de meio milhão de refugiados da Guerra Colonial. 300 mil cidadãos angolanos no Congo-Kinshasa; 61 mil guineenses no Senegal; e 122 mil moçambicanos na Zâmbia e na Tanzânia recebem apoio humanitário das Nações Unidas.



1992

O cineasta português Manoel de Oliveira é galardoado com o Leopardo de Honra do Festival de Locarno.

© Handout . / Reuters

1998

Depois de três anos de negociações com o Congresso Mundial Judaico, dois bancos suíços aceitam devolver 1.250 milhões de dólares do chamado "ouro nazi".

Nguyen Huy Kham

2014

Morre, aos 66 anos, Emídio Rangel, jornalista, fundador da TSF e antigo diretor-geral da SIC e RTP.

JOSÉ SENA GOULÃO

2016

Morre Kenny Baker, ator britânico famoso por ter dado vida ao robô R2-D2 na "Guerra das Estrelas". Tinha 81 anos.

Kieran Doherty

2018

O incêndio de Monchique, no distrito de Faro, é dado como dominado, uma semana depois de ter deflagrado. Foi combatido por mais de mil operacionais e afetou concelhos vizinhos de Silves e Portimão, no mesmo distrito, e Odemira (Beja). 41 pessoas ficaram feridas e as chamas consumiram mais de 27 mil hectares.