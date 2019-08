Ficou para a História

1385

- Batalha de Aljubarrota. Sob o comando de D. João I e Nuno Álvares Pereira., as forças portuguesas vencem D. João de Castela.

1910

- Nasce o compositor francês Pierre Schaeffer, pioneiro da chamada "música concreta".

1936

- Guerra Civil de Espanha. Tropas comandadas pelo general Francisco Franco e pelo coronel Juan Yague tomam Badajoz.

1939

- II Guerra Mundial. Adolf Hitler estabelece a estratégia para a invasão da Polónia.

1941

- O presidente dos EUA Frank D. Roosevelt e Winston Churchill, líder do Governo britânico, assinam a Carta do Atlântico. O documento revelar-se-á o ponto de partida para a Organização das Nações Unidas.

1945

- II Guerra Mundial. O Japão aceita as condições de rendição impostas pelos aliados, depois dos ataques a Hiroshima e Nagasaki.

1947

- Paquistão assinala a independência do Reino Unido, um dia antes da Índia.

1956

- Morre o dramaturgo alemão Bertold Brecht. Tinha 58 anos.

1962

- As equipas de operários de Itália e França encontram-se no final das obras de perfuração do túnel do Monte Branco, que liga Chamonix, na Alta Saboia (França) a Courmayeur, no Vale de Aosta (Itália).

1973

- Terminam os bombardeamentos norte-americanos no Cambodja, pondo fim a 12 anos de combates na Indochina.

1994 - Morre o escritor de origem búlgara Elias Canetti, autor de "Auto de Fé" e "O Poder e as Massas", Nobel da Literatura em 1981. Tinha 89 anos

2001

- Macedónios e albaneses assinam o acordo de paz de Skopje, aceite pela guerrilha albanesa.

- Estreia do futebolista Cristiano Ronaldo no Sporting.

2004

- Morre, com 93 anos, Czeslaw Milosz, poeta e romancista polaco, Nobel da Literatura em 1980, autor de "A Tomada do Poder".

2005

- Banda irlandesa U2 fecha digressão europeia em Lisboa e recebe a Ordem da Liberdade do Presidente Jorge Sampaio.





2006

- Entra em vigor o cessar-fogo que põe fim aos 34 dias da guerra israelo-libanesa. O balanço, no Líbano, aponta para mais de 1.200 mortos, perto de quatro milhares de feridos e cerca de um milhão de deslocados. Em Israel, a guerra provocou 116 mortos e 450 feridos.

2009

- Morre Les Paul, guitarrista norte-americano. Tinha 94 anos.

2013

- O vice-presidente egípcio Mohamed El Baradei, com a tutela das relações exteriores, apresenta a sua demissão, após os confrontos violentos registados no Egito. Quase 280 pessoas morrem e duas mil ficaram feridas em resultado dos confrontos na cidade do Cairo e noutras províncias egípcias depois da ação policial contra os acampamentos dos apoiantes do Presidente deposto Mohamed Morsi.

2013

- O soldado norte-americano Bradley Manning faz um pedido de desculpas num tribunal militar por causa das suas revelações no 'Wikileaks', reconhecendo que "feriu" o seu país.

2016

- O nadador norte-americano Michael Phelps conquista o seu 23.º título olímpico, terminando a carreira com a vitória dos Estados Unidos na final da estafeta de 4x100 metros estilos no Rio2016.

2017



- Morre, aos 90 anos, Huang Youliang, última sobrevivente do grupo de mulheres chinesas que denunciou o exército japonês por usá-las como escravas sexuais na invasão da China (1937-1945), durante a Segunda Guerra Mundial.

2018

- O colapso de um viaduto na autoestrada A10, no norte da Itália, mata 43 pessoas.