Ficou para a História

1777

Guerra da Independência nos EUA. Os americanos vencem as forças britânicas na batalha de Bennington, Vermont.

Lucas Jackson

1888

Morre o inventor da Coca-Cola, John Pemberton. Tinha 57 anos.1896 -- Crise financeira em Portugal. O Banco do Porto e o Banco Comercial de Viana declararam-se insolventes.

Mike Blake

1900

Morre, com 54 anos, o escritor, jurista e diplomata português José Maria Eça de Queiroz, em Paris.



1968

O ditador português Oliveira Salazar procede à última remodelação do Governo, antes de partir para férias, no forte de Santo António, no Estoril.

1977

Morre, com 46 anos, o cantor norte-americano Elvis Presley, em Memphis, Tennessee

HPM/ AP

1990

Escalada para a Guerra do Golfo. O governo iraquiano reúne 4.000 cidadãos britânicos e 2.000 norte-americanos, residentes no Kuwait, em hotéis, para servirem de "escudos humanos", em caso de ataque.

Patrick de Noirmont

1993

Morre, aos 80 anos, o ator norte-americano Stewart Granger, galã inocente de "O Desconhecido do Norte-Expresso", de Alfred Hitchcock.