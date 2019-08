Ficou para a História

1859

É estabelecido o Tribunal de Contas, no reinado de D. Pedro V.

1917

Quarta aparição de Nossa Senhora de Fátima, nos Valinhos, local próximo de Aljustrel, a aldeia dos três Pastorinhos, Lúcia, Francisco Marto e Jacinta.

Armando Franca

1934

Após a morte do presidente alemão Hidenburgo, Adolf Hitler atribui a si mesmo os poderes adicionais da Chefia do Estado e auto designa-se Fuhrer.

1936

Guerra Civil de Espanha. O poeta e dramaturgo andaluz Frederico García Lorca, 38 anos, é fuzilado pelas forças nacionalistas do ditador Francisco Franco, junto à Fonte das Lágrimas, nos arredores de Granada.

1946

Nasce William Jefferson Clinton, "Bill Clinton", presidente dos Estados Unidos da América de 1993 a 2000.

Ira Schwarz

1965

O tribunal de Frankfurt condena a prisão perpétua seis antigos oficiais nazis do campo de concentração de Auschwitz.

Anonymous

1981

Dois aviões de combate norte-americanos derrubam aviões líbios no Golfo de Sidra. O ataque é resposta ao atentado à bomba a uma discoteca de Berlim Ocidental, no mês de abril anterior.

1991

Tentativa de golpe de Estado na URSS, contra Mikhail Gorbachev, pelos comunistas da "linha dura". Gorbachev é detido na casa de férias na Crimeia, na véspera da assinatura do Tratado da União. Boris Ieltsine lidera a resistência.

Boris Yurchenko

2002

Morre, com 78 anos, o escultor espanhol Eduardo Chillida.

ARND WIEGMANN

2004

Morre, com 82 anos, Elmer Bernstein, compositor norte-americano, autor das bandas sonoras dos filmes "Os Dez Mandamentos", de Cecil B.De Mille, e "A Idade da Inocência", de Martin Scorsese.

LUCY NICHOLSON

O primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes, anuncia que recebeu a primeira parcela da dívida de Angola, que ascende a 697.860.738,37 dólares (564.301.832,33 euros).

ARMANDO FRANCA

2005

Morre, com 55 anos, Marjorie "Mo" Mowlam, dirigente trabalhista britânica, antiga ministra para a Irlanda do Norte, impulsionadora do acordo de paz de 1998.

PAUL MCERLANE

2006

O Washington Post noticia a análise positiva de doping da atleta norte-americana Marion Jones, vencedora de cinco medalhas olímpicas em Sidney2000.

DOUG MILLS

2007

A primeira estação europeia de alerta de tsunamis, o Geostar, é instalada no fundo do mar, a 150 quilómetros do Algarve.

2009

A sul-africana Caster Semenya, de apenas 18 anos, vence a final dos Mundiais de Atletismo de Berlim, rodeada de polémica sobre a sua feminilidade.

David J. Phillip

2016

Nina Ponomareva, primeira campeã olímpica da antiga União Soviética (URSS), a lançadora do disco que conquistou o ouro em Helsínquia1952 e em Roma1960, morre aos 87 anos.