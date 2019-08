Ficou para a História

1561

- Nasce o compositor italiano Jacopo Peri, autor de "La Dafne" e "Euridice", primeiros ensaios do drama musical que viria a ter o nome de ópera.

1791

- O Alasca é descoberto pelo navegador dinamarquês Vitus Jonas Bering.

Ed Johnson

1920

- Nasce a liga profissional de futebol americano.

1981

- Francisco Pinto Balsemão aceita formar o VIII Governo Constitucional.

MIGUEL A. LOPES

1983

- Guion Bluford é o primeiro astronauta de raça negra no espaço, a bordo do Challenger.

Phil Sandlin

2002

- As autoridades de Nova Iorque apresentam o número final de vítimas dos atentados de 11 de Setembro de 2001: 2819 mortos.

MARK LENNIHAN

2003

- O relatório preliminar do Instituto Nacional de Saúde estima a morte de 1.316 pessoas, em Portugal, durante a onda de calor de 29 de julho a 14 de agosto.

Francisco Seco

2003

- Cristiano Ronaldo estreia-se pela seleção portuguesa de futebol, em Chaves, num particular com o Cazaquistão (1-0), pela mão do brasileiro Luiz Felipe Scolari.

PAULO DUARTE

2006

- Morre, com 94 anos, Joe Rosenthal, fotógrafo norte-americano, correspondente de guerra da Associated Press, Prémio Pulitzer com a foto de Iwo Jima, símbolo da vitória das tropas norte-americanas, durante a Segunda Guerra Mundial.

PAUL SAKUMA

2008

- Um acidente aéreo no Aeroporto de Barajas, Madrid, faz 154 vítimas mortais e 19 feridos, dos quais 10 em estado grave. Um avião MD82 da empresa espanhola Spanair, e que fazia a ligação entre Madrid e as Canárias, transportava 172 pessoas, das quais 162 passageiros. O aparelho tinha levantado voo e voltado a aterrar devido a "uma incidência" detetada pelo comandante.

Victor R. Caivano

2017

- Morre, aos 91 anos, Jerry Lewis, ator e um dos mais célebres comediantes da década de 1950, em Las Vegas, EUA.

Jean Jacques Levy

2018

- O papa Francisco publica uma carta dirigida a todos os católicos do mundo em que condena o crime de abuso sexual por parte de padres e o seu encobrimento, exigindo responsabilidades.