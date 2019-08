Ficou para a História

1920

- Nasce o escritor britânico Ray Bradbury, autor de "Fahrenheit 451".

1928

- Nasce o compositor alemão Karlheinz Stockhausen, referência na vanguarda europeia do pós-guerra.

1981

- Morre o cineasta brasileiro Glauber Rocha, mestre do Cinema Novo.

STR

2002

- Abre ao público a Biblioteca Pessoal do poeta Pablo Neruda, em Santiago do Chile.

MICHEL LIPCHITZ

2004

- O atleta português de origem nigeriana Francis Obikwelu conquista a medalha de prata na final dos 100 metros dos Jogos Olímpicos de Atenas, estabelecendo novo recorde europeu da velocidade.

MARK BAKER

2004

- Os quadros "O Grito" e "Madonna", do pintor norueguês Edvard Munch, são roubados do Museu de Oslo.

Francois Mori

2008

- Um acidente na Linha do Tua, envolvendo uma composição da Metro Mirandela, causa a morte de uma mulher de 47 anos e 43 feridos, cinco dos quais com gravidade. A Linha do Tua registou quatros acidentes no último ano e meio.

2008

- O jamaicano Usain Bolt entra na história dos Jogos Olímpicos, ao alcançar a terceira medalha de ouro, a que juntou terceiro recorde mundial, na estafeta 4x100 metros, e junta-se ao norte-americano Michael Phelps como herói em Pequim.

David J. Phillip

2010

- Desmoronamento de mina em São José perto de Copiapó (dia 5 agosto). Os mineiros são encontrados com vida através de uma sonda subterrânea. Os trabalhadores da mina escrevem uma mensagem num pedaço de papel com a frase "Estamos bem, os 33, no refúgio".

Hector Retamal

2017

- Morre, aos 72 anos, John Abercrombie, guitarrista norte-americano apontado como uma "das lendas do jazz contemporâneo", e que em 1980 atuou no X Cascais Jazz.