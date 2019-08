Ficou para a História

1927

- Os militantes anarquistas Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti são executados nos EUA, acusados de homicídio. Meio século depois, a justiça norte-americana reconheceria o erro e decretaria a inocência.

1989

- Morre, com 57 anos, o escritor português João Palma-Ferreira, tradutor, antigo presidente da RTP, do Instituto Português do Património Cultural e ex-diretor da Biblioteca Nacional.

1995

- Morre, com 97 anos, o fotógrafo norte-americano Alfred Eisenstaedt célebre pela fotografia de um marinheiro na Times Square, Nova Iorque, nas comemorações do final da II Guerra Mundial.

1999

- Nasce o Blogger, a plataforma mais conhecida e influente na generalização dos blogges, desenvolvido pela Pyra Labs.

2003

- O português Ramiro Lopes da Silva, quadro da ONU, é nomeado representante do secretário-geral das Nações Unidas no Iraque.

2015

- O jamaicano Usain Bolt torna-se em Pequim o atleta com mais medalhas de ouro na história dos Mundiais, após a vitória nos 100 metros, somando nove títulos de campeão.

2017

- Dez pessoas morrem e mais de 240 ficam feridas em Macau devido à passagem do tufão Hato.