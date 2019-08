Ficou para a História

1825

- Portugal reconhece a independência do Brasil.

1915

- Nasce a atriz de origem sueca Ingrid Bergman, protagonista de "Casablanca" e "Sonata de Outono". Morreria exatamente 67 anos depois, em 1982.

1933

- É criada a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), antepassada da PIDE-DGS, polícia política e instrumento de repressão da ditadura do Estado Novo.

1949

- A URSS testa a sua primeira bomba atómica.



1975

- É assinado um acordo de cessar-fogo entre o MPLA e a UNITA

1984

- O Governo da Indonésia declara Timor-Leste área oficial de reinstalação de agricultores indonésios.



1991

- São suspensas as atividades do Partido Comunista da URSS

1997

- Massacre de Sissi Mussa, na Argélia.



1999

Independentistas e milícias assinam o acordo de Díli que prevê o exercício do direito de voto, sem armas, no referendo sobre a independência de Timor-Leste, no dia seguinte.

2002

- É feita a primeira lide de morte em Barrancos, em situação de legalidade, desde 1928.

2003

- Atentado na cidade santa xiita de Najaf, no Iraque. Morrem 83 pessoas, entre as quais Mohammad Baqer Halkim, chefe do Conselho Supremo da Revolução Islâmica no Iraque.



- Nasce o Skype, software de comunicações pela internet, da Microsoft.

2005

- Furacão Katrina atinge a costa do Louisiana e chega a Nova Orleães.

2014

- O Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa confirma as contraordenações aplicadas pelo Banco de Portugal a cinco ex-administradores do BCP, no total de mais de 2,8 milhões de euros, no caso das sociedades 'offshore´.

- O governo do Senegal anuncia que se verificou naquele país o primeiro caso de contágio com o vírus Ébola.

2016

- Morre, aos 91 anos, António Sousa, pioneiro da emigração oficial portuguesa para o Canadá.

- Morre, com 83 anos, Gene Wilder, ator norte-americano conhecido pelos seus papéis nos filmes "Fantástica Fábrica de Chocolate" e o "Jovem Frankenstein".

2017

- A Coreia do Norte confirma ter disparado na véspera um míssil de médio alcance que sobrevoou o Japão.