Ficou para a História

1777

- Nasce a escritora britânica Mary Shelley, autora de "Frankenstein".

1982

- O líder da OLP, Yasser Arafat, deixa Beirute, no Líbano, onde mantinha, há mais de dez anos, o quartel-general.

1984

- Primeira missão do Discovery.

1995

- O prémio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional é atribuído a Mário Soares, Presidente da República.

1998

- Surge o primeiro Doodle, desenhos que assinalam efemérides ou eventos especiais do motor de busca Google.

1999

Referendo para a independência de Timor-Leste que abriu caminho para independência do país. O governo indonésio deixou o controle do território e Timor-Leste tornou-se o primeiro novo Estado soberano do século XXI, a 20 de maio de 2002.

2003

- Morre o ator norte-americano Charles Bronson. Tinha 81 anos.

2005

- Furacão Katrina avança pelo vale do Mississípi, ao longo do Louisiana.

2006

- Morre Glenn Ford, ator norte-americano, coprotagonista de "Gilda", com Rita Hayworth. Tinha 90 anos.

2016

- A Comissão Europeia conclui que a Irlanda concedeu benefícios fiscais ilegais à Apple, ordenando a Dublin que recupere 13 mil milhões de euros à empresa tecnológica norte-americana por impostos não cobrados entre 2003 e 2014.

2018

- O futebolista croata Luka Modric, do Real Madrid, é eleito pela UEFA como Melhor Jogador do Ano na Europa, batendo o português Cristiano Ronaldo e o egípcio Mohamed Salah.