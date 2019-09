Ficou para a História

1609

- Henry Hudson descobre a ilha de Manhattan.



1888

- George Eastman regista a patente da máquina fotográfica Kodak.

1913

- Casamento do último rei de Portugal, D. Manuel II, com a princesa Augusta Vitória de Hohenzollern Sigmaringen, em Sigmaringen (Reino Unido). Não tiveram descendência.

1941

- II Guerra Mundial. Começa o cerco nazi a Leninegrado (São Petersburgo), depois de quase duas semanas de confrontos.

1962

- Os Beatles gravam a primeira versão de "Love me do" com Ringo Starr. A versão integrada no álbum "Please Please me", será feita no dia 11.

1972

- O nadador Mark Spitz conquista a sétima medalha de ouro de natação, nos Jogos Olímpicos de Munique, Alemanha, facto inédito na competição.

1980

- António Ramalho Eanes confirma a recandidatura à Presidência da República Portuguesa.

Klaus Schlagmann

1981

- Toma posse o VIII Governo Constitucional, presidido por Francisco Pinto Balsemão.

Rebelo

1986

- Morre, aos 69 anos, o treinador de futebol Otto Glória, selecionador de Portugal no Mundial de Inglaterra de 1966.



- O Presidente da República, Mário Soares, veta a revisão do Estatuto de Autonomia dos Açores.

Fernando Ricardo

1995



- Morre, aos 84 anos, o ator brasileiro Paulo Gracindo.

- A Federação das Organizações de Arte Rupestre reconhece a "importância da herança cultural de Vale do Coa".

LUISA FERREIRA

1998

- Arranque da empresa Google.

PAUL SAKUMA

1999

- Anúncio do resultado do referendo que dá a vitória à independência de Timor-Leste. Começa uma onda de violência e destruição, liderada pelo exército indonésio e milícias pró-integracionistas, apoiadas por soldados da Indonésia.

Charles Dharapak

2015

- O Partido Democrático do Atlântico (PDA) é extinto pelo Tribunal Constitucional por não ter apresentado contas referentes a 2011, 2012 e 2013, uma norma prevista na Lei dos Partidos Políticos, não podendo concorrer às legislativas de outubro.

- O juiz Carlos Alexandre determina por despacho a prisão domiciliária de José Sócrates, que se encontrava detido em prisão preventiva há 288 dias.

Hugo Correia

2016

- O Papa Francisco proclama santa a madre Teresa de Calcutá, numa cerimónia na Praça de São Pedro, no Vaticano, que conta com a presença de milhares de pessoas.