Ficou para a História

1920

- É proclamado o estado de sítio em Lourenço Marques, atual Maputo, para contenção dos movimentos operários.

Nayar

1929

- Aristide Briand, chefe do Governo francês, propõe à assembleia da Sociedade das Nações a constituição dos Estados Unidos da Europa.

STR

1946

- O pedido de entrada de Portugal na ONU não é aceite pela Assembleia Geral, por causa do regime ditatorial do Estado Novo, de Oliveira Salazar.

1972

- O grupo palestiniano Setembro Negro ataca a Aldeia Olímpica de Munique, fazendo refém a delegação israelita. Os Jogos Olímpicos são suspensos. Morrem 11 atletas.



1995

- A França realiza, no atol de Mururoa, no Pacífico, o primeiro de uma série de testes nucleares.

1997

- Morre, aos 87 anos, a madre Teresa de Calcutá

Nathalie Koulischer

1999

- Milícias pró-integracionistas cercam a missão da ONU em Díli. Prossegue a violência no território.



Supri Supri

2005

- União Europeia e China assinam novo acordo sobre as quotas de comércio dos têxteis, desbloqueando a entrada de produtos no mercado europeu.

- 150 pessoas morrem na sequência da queda de um Boeing 737-200 da linha aérea indonésia low cost Mandala, após a descolagem de Medan (Sumatra).



LOVEL

2011

- O ex-primeiro-ministro da Islândia Geeir Haarde começa a ser julgado num tribunal em Reiquejavique acusado de negligência grave devido ao colapso do sistema financeiro do país.

- Morre, com 66 anos, Vann Nath, pintor que imortalizou nos seus quadros o horror do genocídio perpetrado pelos Khmer Vermelhos e um dos sete sobreviventes das suas prisões, a S-21.





Chor Sokunthea

2014

- O Presidente moçambicano, Armando Guebuza, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, assinam um acordo de paz para acabar com meses de violência entre o exército e os ex-guerrilheiros.

- Representantes do governo de Kiev e dos separatistas pró-russos assinam um acordo de cessar-fogo no leste da Ucrânia, com mediação da Rússia e da OSCE.

Gleb Garanich

2017

- O Prémio António Champalimaud de Visão, de um milhão de euros, é atribuído às instituições internacionais Sightsavers e CBM, pelo seu trabalho contra a cegueira e doenças oculares em países mais pobres.

- A polícia brasileira anuncia a abertura de um inquérito por alegada corrupção à atribuição da organização dos Jogos Olímpicos de 2016 à cidade do Rio de Janeiro, com a possível compra de votos no Comité Olímpico Internacional (COI).

- A Procuradoria-Geral brasileira deduz acusação contra a ex-Presidente Dilma Rousseff e o seu antecessor, Lula da Silva, entre outros políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores.