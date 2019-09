Ficou para a História

1438

- D. Duarte, filho de D. João I e de D. Filipa de Lancastre, morre, em Tomar, aos 46 anos. Sobe ao trono Afonso V.

1776

- O Congresso Continental norte-americano aprova a designação Estados Unidos da América.

1829

- Aparece em Londres o primeiro número do Chaveco Liberal, periódico fundado pelos refugiados portugueses Almeida Garrett e Ferreira Borges.

1867

- Independência do Luxemburgo.

1948

- Fundação da Coreia do Norte.

1956

- Primeira aparição televisiva do norte-americano Elvis Presley, no Ed Sullivan Show.

1971

- Motim na prisão de Attica, em Nova Iorque, pela melhoria das condições de encarceramento, causa nove mortos entre os 39 reféns.

1973

- 25 de Abril. Reunião clandestina de 136 oficiais portugueses, no Monte Sobral, Alcáçovas, marca o início do Movimento das Forças Armadas.

- Guerra Colonial. A Assembleia Geral da ONU aprova a Resolução 3061 que declara ilegal a presença de tropas portuguesas nos territórios da Guiné, Angola e Moçambique.

1976

- Morre, aos 81 anos, o presidente do Partido Comunista da China, Mao Tse-Tung.

1996

- A Croácia e a Jugoslávia estabelecem relações diplomáticas, depois de cinco anos de guerra.

- O chefe militar da UNITA, general Ben Ben, e outros quatro oficiais de Jonas Savimbi, chegam a Luanda para integrarem as Forças Armadas de Angola.

1999

- As forças da UNAMET retiram-se de Díli juntamente com o grupo de observadores portugueses perante a violência das milícias em Timor-Leste.

2002

- Osama bin Laden reivindica os atentados de 11 de setembro de 2001.

2009

- O arquiteto português Eduardo Souto Moura é distinguido com o Prémio Internacional de Arquitetura 2009, atribuído pelo "The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design", pelo projeto do Centro de Arte Contemporânea Graças Morais de Bragança.

- O Uruguai é o primeiro país da América Latina a autorizar a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, depois de o Senado ter aprovado a reforma legal.

- Os Estados Unidos da América, Reino Unido, Chipre, Japão e Singapura assinam a "Declaração de Nova Iorque" para o combate à pirataria nas costas da Somália, que põe em risco uma das rotas comerciais mais importantes do mundo.

2016

- Pelo menos quatro pessoas morrem e 49 ficam feridas no descarrilamento de um comboio em O Porriño, Pontevedra (Espanha).

- Os Estados Unidos e a Rússia chegam a um acordo para um cessar-fogo na Síria, que deverá começar na segunda-feira e que prevê a suspensão de todas as operações de combate, incluindo os bombardeamentos aéreos.