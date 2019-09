Ficou para a História

1823

- Simão Bolívar é nomeado presidente do Peru.

Domínio Público

1898

- A imperatriz Sissi, conhecida como Sissi da Áustria e Hungria, é assassinada. Tinha 60 anos.

Stringer .

1911

- Reconhecimento conjunto da República Portuguesa pelas grandes potências europeias, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria, na sequência da ação diplomática de Manuel Teixeira-Gomes, embaixador em Londres.

Rafael Marchante / Reuters

1981

- Regressa a Espanha o quadro Guernica, de Pablo Picasso, depois do "exílio" em Nova Iorque, durante a ditadura de Francisco Franco.

Vincent West

2004

- Manoel de Oliveira recebe o leão de Ouro de Carreira do Festival de Veneza. O filme "O Quinto Império" é apresentado extraconcurso.

2008

- Entra em funcionamento o acelerador gigante de partículas LCH do Laboratório Europeu de Física de Partículas (CERN), o mais potente do mundo. O LCH, um projeto que juntou milhares de cientistas do mundo durante 20 anos, procura simular os primeiros milésimos de segundo do Universo, há cerca de 13,7 mil milhões de anos atrás, e é considerado a experiência científica do século.



Denis Balibouse

2009

- A cidade de Berlim é distinguida com o Prémio Príncipe das Astúrias da Concórdia 2009, 20 anos após a queda do muro.

2015

- A Organização das Nações Unidas (ONU) autoriza os palestinianos a hastearem a sua bandeira na sede da ONU, em Nova Iorque. A Assembleia-geral da ONU aprova uma resolução neste sentido, com 119 votos a favor, oito contra, entre os quais EUA e Israel, e 45 abstenções.

© Sharif Karim / Reuters

2016

- O ator português Nuno Lopes é distinguido pelo júri da secção "Orizzonti", do Festival Internacional de Cinema de Veneza, com o Prémio Especial de Melhor Ator, pelo seu desempenho no filme "São Jorge", de Marco Martins.

2017

- O ciclista britânico Chris Froome (Sky) confirma a conquista da sua primeira Volta a Espanha, após a 21.ª e última etapa, entre Arroyomolinos e Madrid, onde o italiano Matteo Trentin (Quick-Step Floors) vence a tirada.

- Morre, aos 69 anos, Len Wein, autor e editor norte-americano de banda desenhada, um dos criadores das personagens Wolverine e Monstro do Pântano.