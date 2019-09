Ficou para a História

1885

- Nasce o escritor inglês D. H. Lawrence, autor de "O Amante de Lady Chaterley".

Alastair Grant

1891

- Suicídio do poeta Antero de Quental. Quental foi um escritor e poeta português do século XIX, que teve um papel importante no movimento da Geração de 70. Tinha 49 anos.

1914

- Grande Guerra 1914-18. Seguem para África as primeiras forças expedicionárias portuguesas.

1930

- Erupção do vulcão Stromboli, em Itália

1952

- Início da revolta Mau Mau, no Quénia, contra a administração britânica.

1962

- Primeira gravação oficial dos Beatles, com a versão de "Love me do", integrada no álbum "Please Please me".



1973

- O presidente do Chile, Salvador Allende, é deposto por um golpe militar e Augusto Pinochet assume o poder. A ditadura estender-se-á por duas décadas e conduzirá à morte de dezenas de milhar de pessoas.

1996

- É criada a Comissão Nacional para o Combate ao Trabalho Infantil.

LEWIS HINE

1997

- A Escócia vota pelo restabelecimento do seu próprio Parlamento, após 290 anos de união com a Inglaterra.



LOUISA BULLER

1999

- Inauguração da Casa do Artista. A APOIARTE / Casa do Artista é fundada pelos atores Armando Cortez e Raul Solnado, tem estatuto de instituição particular de solidariedade social e presta serviços aos artistas idosos. Para além do Lar de Terceira Idade, inclui ainda o Teatro Armando Cortez, a Galeria para exposições, a Fisioterapia e o Centro de Formação. O seu âmbito abrange as Artes Cénicas, Cinema, Rádio e Televisão.

ANT\303\223NIO COTRIM

2001

- Ataque aos EUA. Dois aviões de passageiros embatem, com alguns minutos de intervalo (08:46 e 09:04), nas duas torres do World Trade Center, em Nova Iorque. Morrem perto de 2.900 pessoas. Dois outros aparelhos despenham-se sobre o Pentágono e num descampado na Pensilvânia.

Str Old

2002

- Três bombas explodem na estância balnear de Bali. O atentado faz 202 mortos, entre eles o português Diogo Ribeirinho.

Anonymous

2005

- Israel decreta o fim da administração militar na Faixa de Gaza, pondo fim à ocupação de 38 anos.

KHALIL HAMRA

2008

- O Governo aprova os contratos de investimento da Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica) em Évora, que estão avaliados em 170 milhões de euros e que projetam a criação de 570 postos de trabalho.

- A circulação ferroviária no túnel sob a Mancha é totalmente interrompida devido a um incêndio que terá ocorrido num camião que transportava carga inflamável. São retiradas "do túnel de serviço" cerca de 30 pessoas, motoristas na sua maioria. Este é o mais grave incidente da história do túnel, que abriu ao tráfego em maio de 1994 e tem uma extensão de 50 quilómetros.

PASCAL ROSSIGNOL

2012

- Mais de 1,5 milhões de pessoas enchem as ruas de Barcelona para participar numa das maiores manifestações de sempre a favor da independência da Catalunha.



- O ministro das Finanças divulga as conclusões da quinta avaliação da Troika ao programa de ajustamento económico português. Vítor Gaspar anuncia que o Governo vai reduzir de forma significativa o número de escalões de IRS já em 2013, justificando-se com as obrigações do memorando e o inscrito no programa de Governo.

JOSE SENA GOULAO

2017

- A Montepio Geral Associação Mutualista passa a controlar 98,28% do Fundo de Participação da Caixa Económica Montepio Geral após a Oferta Pública de Aquisição (OPA) voluntária que lançou no início de julho.

- Morre, aos 68 anos, vítima de ataque cardíaco, António Francisco dos Santos, bispo do Porto.

- O Conselho de Segurança da ONU aprova por unanimidade novas sanções à Coreia do Norte, propostas pelos EUA, interditando as exportações têxteis e reduzindo o seu abastecimento em petróleo e gás.