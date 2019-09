Ficou para a História

1873

- A norte-americana Remington inicia a produção industrial da primeira máquina de escrever, com sucesso comercial.

Santos Chaparro / AP

1913

- Nasce o atleta norte-americano Jesse Owens, que desafiou a ideia da supremacia ariana do regime nazi com a conquista quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim.

AP

1940

- São descobertas as pinturas rupestres das grutas francesas de Lascaux.

PIERRE ANDRIEU / AP

1944

- II Guerra Mundial. As primeiras tropas norte-americanas entram na Alemanha.

1953

- Nikita Krushchev é eleito primeiro secretário do Comité Central do Partido Comunista da URSS.

AP

2001

- O Artigo V da NATO - ataque contra um dos Estados é um ataque a qualquer país da NATO - é invocado pela primeira vez, em resposta aos ataques de 11 de setembro.

Str Old

2003



- Morre, aos 71 anos, o cantor "country" norte-americano Johnny Cash.

2005

- Morre, com 63 anos, Olga Quintanilha, arquiteta, impulsionadora e primeira bastonária da Ordem dos Arquitetos.



2007

- A Rússia ensaia a bomba de vácuo mais potente do mundo, equiparável a um projétil nuclear, mas sem contaminar o ambiente.

2008

- O escritor norte-americano David Foster Wallace, de 46 anos, é encontrado morto na sua casa de Claremont, na Califórnia.

2010

- Morre, com 70 anos, o realizador de cinema francês, Claude Chabrol, fundador da Nouvelle Vague.



Fabrizio Bensch / Reuters

2013

- Morre, com 88 anos, Kiyoshi Kobayashi, mestre japonês considerado o "pai do judo português".



2017

- O juiz Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, autoriza a abertura de uma investigação contra o Presidente Michel Temer, suspeito de ter beneficiado ilicitamente uma empresa que atua no maior porto do país.