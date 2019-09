Ficou para a História

1499

- Vasco da Gama entra em Lisboa no regresso da viagem à Índia.

Livro de Lisuarte de Abreu

1851

- É lançado o jornal The New York Times.

1905

- Nasce Greta Lovisa Gustafsson, Greta Garbo.

ASSOCIATED PRESS

1928

- Voo inaugural do Graff Zeppelin.

1943

- II Guerra Mundial. Os judeus de Minsk são massacrados em Sobibor.

Vasily Fedosenko

1981

- A pena de morte é abolida em França.

Paul Chiasson

1990

- Atlanta nos EUA é escolhida para os Jogos Olímpicos de 1996.

SPENCER WEINER

1999

- Xanana Gusmão, dirigente da Fretilin recém libertado pelas autoridades de Jacarta, deixa a Indonésia rumo a Darwin.

BULLIT MARQUEZ

2002

- Começam as emissões regulares dos debates na Assembleia da República num canal próprio no cabo, a ARTV.

- O presidente dos EUA George W. Bush convence o Congresso a aprovar a resolução sobre um eventual ataque militar ao Iraque.



Kevin Lamarque

2003

- É aprovada a proposta de lei que obriga a abertura da rede da TV Cabo a outros operadores.

- Incêndios florestais. Declarado o estado de calamidade nos distritos de Lisboa e Beja.

Jose Manuel Ribeiro

2005

- Eleições na Alemanha. Líderes da CDU e do SPD reclamam mandato para formar Governo. Empate técnico leva a nova contagem.

- Primeiras eleições parlamentares no Afeganistão desde 1969, última etapa da transição democrática iniciada no final de 2001. A principal inovação é a atribuição de 25 por cento dos lugares às mulheres.

Kevin Frayer

2009

- O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e os ex-presidentes soviético Mikhail Gorbachev e checo Vaclav Havel são os vencedores dos prémios Quadriga 2009, que assinalam a reunificação alemã, a 03 de outubro de 1990.

- Abre ao público, em Cascais, a Casa das Histórias de Paula Rêgo, com uma exposição temporária de obras da pintora portuguesa, radicada em Londres. A primeira mostra inclui "obras icónicas" como "Life Painting" (1954), criada enquanto estudante da Slade School of Fine Art, em Londres, ou as mais recentes "A Filha do Polícia", "Avestruzes Bailarinas" e a célebre "Mulher Cão" (1994).

Armando Franca

2012

- Morre, aos 73 anos, Elsa Rodrigues dos Santos, professora universitária, especialista das Literaturas da África Lusófona.

- Morre Santiago Carrillo, secretário-geral do Partido Comunista de Espanha entre 1960 e 1982. Tinha 97 anos.

- Morre, com 79 anos, o cantor e autor Luiz Goes, referência da canção de Coimbra.

2015

- Morre Dettmar Cramer, antigo treinador do Bayern de Munique, campeão europeu pelos 'bávaros' em 1975 e 1976. Tinha 90 anos.