Ficou para a História

1519

- O navegador português Fernão de Magalhães parte de Espanha, na primeira viagem de circum-navegação.

1540

- Realiza-se, em Lisboa, com a presença da Corte, o primeiro auto-de-fé da Inquisição em Portugal.

1870

- Completa-se a unificação de Itália, com a conquista de Roma pelas tropas do general Cardona.

1945

- O Congresso indiano, com Mahatma Gandhi e Pandita Nehru, rejeita a conciliação com o Reino Unido e exige a independência.

1946

- Começa a primeira edição do Festival de Cinema de Cannes.

1961

- A República Árabe Unida dissolve-se com a retirada da Síria. O Egito conserva o nome de República Árabe Unida até 1971.

1967

- É lançado à água o paquete britânico Queen Elizabeth II.

1979

- Em Portugal, as mulheres passam a ter garantia legal de igualdade de oportunidades e de tratamento no trabalho e no emprego.

- O Imperador Bokassa, do Império Centro-africano, é deposto e substituído pelo antigo presidente David Dacko, que proclama a República.



- José Eduardo dos Santos é eleito Presidente de Angola.

1992

- Os franceses aprovam o Tratado de Maastricht com 50,82 por cento dos votos.

2001

- Mil ulemas de Cabul declaram a Jihad (Guerra Santa) aos EUA.

- Toma posse o primeiro Governo composto por timorenses, com um total de 10 pastas ministeriais, dirigido por Mari Alkatiri.

1994

- A escritora portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen ganha o Prémio Vida Literária, da Associação Portuguesa de Escritores.

1997

- Massacre na Argélia, em Medéa. São assassinadas 53 pessoas.

2002

- A Polícia Judiciária prende em Lisboa Abu Salem, acusado pelas autoridades indianas de envolvimento no ataque bombista que, em 1993, causou a morte de 257 pessoas, na Índia.

2005

- Morre, aos 96 anos, Simon Wiesenthal, sobrevivente de um campo de extermínio nazi, figura determinante na captura dos dirigentes do regime de Adolf Hitler, criador do Centro Simon Wiesenthal, arquivo para a memória do Holocausto.

2015

- Morre, aos 78 anos, António Costa Santos, antigo secretário regional dos Açores, que foi também provedor da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres durante 22 anos, na ilha Terceira, onde se encontrava de visita, vítima de AVC.

- O partido de esquerda Syriza, de Alexis Tsipras, ganha as eleições antecipadas na Grécia, com 35,35% dos votos. Os conservadores da Nova Democracia, liderados por Vangelis Meimarakis, obtêm 28,14% dos votos.

2017

- O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, torna-se no primeiro português a ocupar um cargo na estrutura da FIFA, ao ser nomeado pela UEFA para a comissão executiva daquele organismo de futebol.

- O ex-governador do Estado brasileiro do Rio de Janeiro Sérgio Cabral é condenado a 45 anos e dois meses de prisão por corrupção, branqueamento de capitais e organização criminosa.

- Porto Rico é devastado pelo furacão Maria e pelo menos 16 pessoas morrem. O furacão deixou ainda toda a ilha sem eletricidade, com as autoridades a estimarem quatro a seis meses para ser totalmente reposta. Ao todo, o Maria matou 33 pessoas nas Caraíbas em poucos dias.