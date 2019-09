Ficou para a História

1817

A Espanha e o Reino Unido ratificam o acordo que prevê a abolição do tráfico de escravos.

1822

A Assembleia Constituinte aprova a primeira Constituição portuguesa, saída da Revolução Liberal de 1820. Será jurada por D. João VI a 01 de outubro.

1848

Começa a produção da pastilha elástica, nos EUA, com fins comerciais.

1913

Roland Garros, piloto francês, efetua a primeira travessia aérea do Mediterrâneo.

1919

Fundação do clube desportivo Os Belenenses, em Lisboa.

1932

Unificação da Arábia Saudita, com a junção dos reinos de Nejd e Hejaz.

1939

Morre Sigmund Freud, o fundador da Psicanálise. Tinha 83 anos.

1941

II Guerra Mundial. Holocausto. Começam as execuções com gás no campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia ocupada pelas forças nazis.

1973

Morre, aos 69 anos, o poeta chileno Pablo Neruda, ex-diplomata e Prémio Nobel da Literatura em 1971.

1988

A atleta portuguesa Rosa Mota, campeã mundial da maratona, conquista a Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Seul.

1992

É concluído o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, originalmente para acolher a sede da presidência portuguesa da Comunidade Europeia e posteriormente para desenvolver atividade cultural.

2004

É admitida a morte de Joana, a criança de oito anos desaparecida 10 dias antes na região de Portimão.

2006

Morre, com 84 anos, Malcolm Arnold, compositor britânico, Óscar pela música original do filme "A Ponte do Rio Kwai".

2009

O Pavilhão de Portugal instalado na Expo 2008, em Saragoça, é distinguido com o prémio internacional de design "Red Dot Award".

2010

Morre, aos 90 anos, Fernando Riera, treinador chileno de futebol que orientou o Benfica (conquistando três títulos), o Sporting, o FC Porto e o Belenenses. Foi também técnico do Boca Juniors e do Deportivo da Corunha.

2011

Cantora cabo-verdiana Cesária Évora anuncia o fim da sua carreira.

2015

O presidente executivo do grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, demite-se no seguimento do escândalo sobre a acusação de a empresa ter falseado os dados sobre as emissões dos seus carros a gasóleo.