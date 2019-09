Ficou para a História

1849

- Nasce o fisiologista russo Ivan Petrovich Pavlov, Prémio Nobel da Medicina em 1904.

1928

- 23 países assinam o Pacto da Sociedade das Nações, documento que considera a guerra ilegal e que tem como objetivo a resolução pacífica dos conflitos.

1937

- Morre, com 43 anos, a cantora de "blues" Bessie Smith, num desastre de automóvel no Mississípi. Vários hospitais recusam-se recebê-la, por ser negra.

1945

- Morre o compositor húngaro Bela Bartók, nos EUA, onde se refugiara após a ocupação nazi do seu país. Um dos mais importantes compositores do século XX. Tinha 64 anos.

1957

- Primeiro jogo europeu no Estádio da Luz, que opõe o Benfica ao Sevilha, para a Taça dos Campeões Europeus. O jogo acaba empatado a zero.

1960

- Presidenciais norte-americanas. John Kennedy e Richard Nixon protagonizam o primeiro debate televisivo entre candidatos.

1968

- Marcello Caetano é nomeado presidente do Conselho de Ministros.

1984

- O Reino Unido e a China assinam, em Pequim, o acordo que estabelece a devolução de Hong Kong à China, em 1997.

1989

- Um avião que transportava os deputados portugueses João Soares, Nogueira de Brito e Rui Gomes da Silva, cai na Jamba, Angola.

1995

- É assinado, em Nova Iorque, o acordo de paz para a Bósnia-Herzegovina.

1999

- O líder da resistência timorense, Xanana Gusmão, reúne-se, em Nova Iorque, com a secretária de Estado norte-americana Madelaine Albright.

2005

- A Comissão Europeia confirma a violação do Pacto de Estabilidade por 12 países da União, entre os quais Portugal, Alemanha, França, Itália e Reino Unido.

- Desarmamento do IRA fica concluído.



- EUA libertam mil prisioneiros de Abu Ghraib, no Iraque.

2008



- É criado o Comité Paralímpico de Portugal.

- A UEFA apresenta em Bordéus o novo logótipo e o novo nome da Taça UEFA, que se chamará Liga Europa.



- Morre, aos 83 anos, o ator Paul Newman. Newman, lendária figura do cinema norte-americano, foi nomeado dez vezes para os Óscares da Academia de Hollywood, tendo ganho três estatuetas, uma das quais em 1987 pelo filme "A Cor do Dinheiro" e as outras duas a título honorário.

2012

- Confrontos opõem a polícia e jovens encapuzados durante uma manifestação na praça Syntagma, em Atenas, contra um novo pacote de medidas de austeridade.



2013

- A Parparticipadas, sociedade detida pelo Estado através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, chega a acordo com o Banco BIC (Angola) para a venda do BPN Brasil por 12,3 milhões de euros.

- O Tribunal Constitucional declara inconstitucionais algumas das novas normas do Código de Trabalho, relacionadas com o despedimento por extinção do posto trabalho e por inadaptação.

2017

- Morre, aos 91 anos, Robert Delpire, editor francês pioneiro da divulgação dos grandes mestres da fotografia do século XX, como Robert Frank, fundador da Photo Poche.

- O novo Presidente de Angola, João Lourenço, toma posse.