Ficou para a História

1915

Morre, com 78 anos, o escritor Ramalho Ortigão.

Facebook Laura Teixeira‎ -- O PORTO É LINDO DE MORRER

1939

II Guerra Mundial. Varsóvia rende-se às forças alemães de Adolf Hitler, depois de 19 dias de resistência.

Fabrizio Bensch

1968

Oliveira Salazar é afastado do Governo, pela irreversibilidade das lesões neurológicas resultantes da queda, no forte de Santo António do Estoril. Marcello Caetano é indigitado presidente do Conselho de Ministros pelo Presidente da República, Américo Tomás.

Facebook António Oliveira Salazar

1985

É inaugurado o Centro Comercial das Amoreiras, o primeiro do país.

Facebook Amoreiras Shopping Center

1996

A milícia islâmica Taliban toma o poder no Afeganistão.

Muzammil Pasha

1998

É lançado o motor de busca Google. O Google Search é um serviço da empresa Google INC fundada por Larry Page e Sergey Brin.

Francois Lenoir

2014

O presidente da Catalunha, Artur Mas, assina o decreto de convocatória do referendo independentista de 09 de novembro, ao qual o Governo de Madrid se opôs com dois recursos interpostos no Tribunal Constitucional.

2015

A França anuncia que bombardeou a Síria pela primeira vez, depois de duas semanas de preparativos, recolha de informações e voos de reconhecimento aéreo sobre a região.

Kai Pfaffenbach

2017

Morre, aos 91 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Hugh Hefner, fundador da revista Playboy.