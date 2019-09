Ficou para a História

1452

Edição da primeira parte de A Bíblia, impressa por Johann Gutenberg.

1808

É restabelecido o Exército Português, com a expulsão das forças de Napoleão Bonaparte.

Hazir Reka

1955

Morre, aos 24 anos, o ator norte-americano James Dean.

Fred Prouser

1966

Os criminosos de guerra nazis von Schirach e Albert Speer são libertados da prisão de Spandau, em Berlim. Rudolf Hess permanece preso.

ERDUSTRU

1985

Morre a atriz francesa Simone Signoret, com 64 anos.

1998

Encerra a EXPO-98.



Str Old

2009

O tango argentino e uruguaio é classificado como património mundial imaterial da UNESCO, na reunião de Abu Dhabi.

Agustin Marcarian

2015

O futebolista português Cristiano Ronaldo sagra-se o melhor marcador da história do Real Madrid, superando Raúl González, ao marcar dois golos face ao Malmö, na Suécia, e passar a somar 324 com a camisola dos 'merengues'.



Albert Gea

2016

O Conselho da União Europeia chega a acordo com vista à ratificação do Acordo de Paris sobre o clima, numa reunião extraordinária de ministros do Ambiente dos 28, em Bruxelas.