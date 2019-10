Ficou para a História

1836

- Charles Darwin regressa a Inglaterra a bordo do Beagle.

Rob Griffith

1869

- Nasce o líder indiano Mahatma Gandhi.

James A. Mills

1924

- A Liga das Nações adota o Protocolo de Genebra, que defende a solução pacífica dos conflitos internacionais.

BEATRIX STAMPFLI

1925

- Nasce o escritor português José Cardoso Pires, autor de "O Anjo Ancorado" e "Alexandra Alpha", entre outros.

4.bp.blogspot.com

1941

- II Guerra Mundial. O exército alemão desencadeia a Operação Tufão contra Moscovo.

Viktor Korotayev

1968

- Morre, com 81 anos, o artista francês Marcel Duchamp, figura essencial do surrealismo.

- Forças do exército e da polícia abrem fogo sobre estudantes que se manifestam na Praça das Três Culturas, em Tlatelolco, na Cidade do México, causando vários mortos e ficando conhecido como o massacre de Tlatelolco.

Anonymous

1969

- Abrem o museu e a sede da Fundação Calouste Gulbenkian, na Avenida de Berna, em Lisboa.

Fundação Calouste Gulbenkian (DR)

1986

- O Senado norte-americano anula o veto do presidente dos EUA Ronald Reagan às sanções contra a África do Sul, pela política de apartheid.

Dennis Cook

2002

- Entrega-se ao FBI o ex-diretor financeiro da companhia energética norte-americana Enron, uma das maiores financiadoras da campanha de George W.Bush. A companhia é suspeita de falência fraudulenta.

DAVID J. PHILLIP

2003

- O Governo português aprova a criação da Entidade Reguladora de Saúde.



- O escritor sul-africano J.M.Coetzee, autor de "Desgraça", é distinguido com o Nobel da Literatura.

JONAS EKSTROMER

2004

- Morre, com 69 anos, José Fialho Gouveia, profissional de televisão e rádio, apresentador, coautor de programas emblemáticos como Zip-Zip, Pirâmide ou A Visita da Cornélia, pioneiro da televisão em Portugal.

- A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa inicia a comercialização de apostas no Euromilhões.

Jose Manuel Ribeiro

2006

- O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos investigadores norte-americanos Andrew Z. Fire e Craig C.Mello, de origem açoriana, pelas descobertas na área da genética.

- Ban Ki-Moon, ministro sul-coreano dos Negócios Estrangeiros, candidato a secretário-geral da ONU, vence a votação do Conselho de Segurança, conseguindo o voto favorável dos cinco membros permanentes, China, EUA, França, Reino Unido e Rússia.

You Sung-ho

2007

- O Presidente da Coreia do Sul, Roh Moo-hyun, atravessa a pé a linha desmilitarizada que marca a fronteira com a Coreia do Norte para participar na cimeira intercoreana em Pyongyang.

POOL New

2014

- O chefe do executivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, aceita dialogar com os dirigentes estudantis das manifestações pró-democracia, rejeitando renunciar ao cargo.

Vincent Yu

2015

- A Autoridade da Concorrência aprova a venda de 61% do capital da TAP ao consórcio Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, considerando que o negócio não cria entraves significativos à concorrência.

2016



- O advogado e constitucionalista Jorge Carlos Fonseca é reeleito na primeira volta das presidenciais em Cabo Verde ao conquistar mais de 70% dos votos numa eleição que registou uma taxa de abstenção histórica acima dos 60%.

- Os eleitores colombianos rejeitam, em referendo, o acordo de paz do Governo com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

Ariana Cubillos

2017

- Morre, aos 66 anos, Tom Petty, músico norte-americano, vítima de ataque cardíaco.