Ficou para a História

1813

Nasce o compositor italiano Giuseppe Verdi, autor de "La Traviata" e "Falstaff".

1842

O Reino Unido proclama a vitória no termo da segunda guerra afegã.1861 - Nasce Fridtjof Nansen, oceanógrafo, explorador, cientista, comissário da Sociedade das Nações para os Refugiados, Nobel da Paz em 1922, pioneiro na luta pelo fim dos trabalhos forçados, pelo desarmamento e pela atribuição de documentos de identificação aos refugiados (Passaporte Nansen).

1938

A Alemanha nazi de Adolf Hitler completa a ocupação da Checoslováquia.

1965

Guerra Colonial. É acionada a primeira mina anticarro, por forças portuguesas, na região de Sagal, Mueda, Moçambique.

Nayar

1970

Sequestro e morte do vice-primeiro ministro e ministro do Trabalho do Quebeque Pierre Laporte pela autodenominada Frente de Libertação do Quebeque.

1971

Guerra Colonial. Massacre de 14 civis pelas tropas dos Grupos Especiais de Kaúlza de Arriaga, em Daque, na região de Tete, Moçambique.

1985

Morre o cineasta, encenador e ator Orson Welles, realizador de "O Mundo a Seus Pés" e da versão radiofónica de "A Guerra dos Mundos". Tinha 70 anos.

1995

Aníbal Cavaco Silva anuncia a candidatura à Presidência da República

GUILHERME VENANCIO

2006

Google compra You Tube, a maior plataforma de vídeos do mundo, por 1,65 mil milhões de dólares (cerca de 1,5 mil milhões de euros).

Michael Dalder

2007

O prémio Nobel da Paz é atribuído ao antigo Presidente finlandês Martti Ahtisaari, 71 anos, pelas várias missões de mediação em todo o mundo.

VISAR KRYEZIU

2011

Luís Figo imortaliza a sua pegada no Passeio dos Campeões, em Monte Carlo, local onde já se encontra a pegada de Eusébio.

Pierre Albouy

2013

Morre, aos 88 anos, Scott Carpenter, segundo astronauta norte-americano a realizar uma órbita à Terra, em 1962.