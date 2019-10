Ficou para a História

1844

Nasce o filósofo alemão Friedrich Nietzsche.

1917

A dançarina holandesa Mata Hari é executada em Paris, por espionagem.

1945

II Guerra Mundial. É executado o estadista francês Pierre Laval, presidente do Governo de Vichy, pela colaboração com as forças nazis de ocupação.

1966

A Assembleia Geral da ONU aprova a criação do Dia Internacional para a Eliminação da Descriminação Racial, com a abstenção do representante do governo português de Oliveira Salazar.

1988

Abrem as estações das Laranjeiras, Alto dos Moinhos, Colégio Militar e Cidade Universitária do Metropolitano de Lisboa.

1993

O Prémio Nobel da Paz é atribuído a Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano, e ao presidente da África do Sul, Fredrik de Klerk.

2002

Morre, com 82 anos, o escritor e jornalista português Mário Castrim, autor do Canal da Crítica no Diário de Lisboa e, depois, no semanário Tal e Qual.

2013

O Ministério da Administração Interna proíbe a realização da manifestação de 19 de outubro, convocada pela CGTP para a ponte 25 de Abril, por razões de segurança. A CGTP cancela a marcha na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, e marca em alternativa uma concentração em Alcântara.

2014

Os Estados Unidos anunciam o segundo caso de infeção pelo vírus do Ébola, tratando-se de um profissional de saúde que tratou do cidadão da Libéria infetado que acabou por morrer já em solo americano.

2017

Centenas de incêndios, que atingem 36 concelhos da região Centro, no pior dia de fogos do ano (segundo as autoridades), provocam 45 mortos e cerca de 70 feridos e destroem total ou parcialmente perto de 1.500 casas e cerca de meio milhar de empresas.

2018

Morre, aos 65 anos, Paul Allen, cofundador com Bill Gates, em 1975, do grupo norte-americano de informática Microsoft.