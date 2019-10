Ficou para a Hitória

1833

Nasce o químico sueco Alfred Nobel, inventor da dinamite, criador da Fundação Nobel.

Carl E. Linde

1879

Thomas Edison apresenta a lâmpada elétrica

1913

São publicadas as primeiras palavras cruzadas no New York World.

1945

As mulheres francesas exercem pela primeira vez o direito de voto.

1959

Abre ao público o Museu Guggenheim, em Nova Iorque.

1962

John F Kennedy, presidente dos EUA, ordena um ataque militar a Cuba (para dia 22).

1969

Morre, com 47 anos, o escritor norte-americano Jack Kerouac, autor de "Pela Estrada Fora", referência da geração "beat".

1973

Crise do petróleo. Quatro estados do Golfo Pérsico cortam o fornecimento de petróleo aos EUA, pelo apoio a Israel, no conflito no Médio Oriente.

1982

O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor colombiano Gabriel García Márquez, autor de "Cem Anos de Solidão".

1987

O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao norte-americano Robert M.Solow, pelo contributo para a teoria do crescimento económico.

2012

Morre, com 80 anos, Yash Chopra, cineasta indiano, conhecido como o "Rei do Romance" da indústria cinematográfica de Bollywood, pelas clássicas histórias de amor.

2013

O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, faz o discurso de despedida perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na véspera da eleição da "Comissão Juncker", e dois dias depois participa no seu último Conselho Europeu, no qual os líderes da UE fecharam um acordo sobre a política energética e climática da União até 2030