Ficou para a História

1811

Fica concluída a igreja do Bom Jesus, em Braga.

Twitter @4gtsTours

1923

Nasce o compositor norte-americano Ned Rorem.

1942

II Guerra Mundial. O Reino Unido lança a ofensiva de El Alamein contra as tropas de Adolf Hitler, no Norte de África.

1954

Reino Unido, França, EUA e URSS, as forças aliadas vencedoras da II Guerra Mundial, concordam com o fim da ocupação da Alemanha.

1956

Começa a revolta húngara contra o domínio estalinista. Manifestações populares exigem o estabelecimento da democracia e do pluripartidarismo.

ARPAD HAZAFI

1996

A equipa médica do professor Linhares Furtado realiza o primeiro transplante simultâneo de fígado e intestinos em Portugal, no serviço de cirurgia dos hospitais da Universidade de Coimbra.

Twitter @DarryWillis

2001

Steve Jobs apresenta, na sede da Apple, a nova aposta da empresa, o iPod.

Marcio Jose Sanchez

2009

O arquiteto português David Mares, de 26 anos, vence o Prémio do Público do concurso internacional de design de abrigos do Museu Guggenheim de Nova Iorque, com um modelo que conjuga aço, madeira e cortiça.

2010

A WikiLeaks inicia a publicação de documentos secretos relativos à invasão do Iraque, em 2003, e à sua ocupação, pelas tropas norte-americanas, desde essa data.

Bebeto Matthews

2012

Morre, aos 95 anos, Wilhelm Brasse, ex-prisioneiro do campo de extermínio nazi de Auschwitz-Birkenau, que por ordem das autoridades fotografou dezenas de milhares de companheiros.

Michael Sohn

2017

O internacional português Cristiano Ronaldo é eleito pela quinta vez o melhor futebolista do ano da FIFA, prémio agora designado 'The Best', igualando o 'penta' do argentino Lionel Messi.