Ficou para a História

1911

Morre o jornalista norte-americano Joseph Pulitzer, fundador da primeira escola de jornalismo. Tinha 64 anos.

1929

Terça-feira Negra. "Crash" na Bolsa de Nova Iorque. Numa só sessão transacionam-se 16,3 milhões de ações e as perdas sobem aos 100 mil milhões de dólares. O sobressalto do dia 24 transforma-se na Grande Depressão.

1936

As autoridades portuguesas colocam em funcionamento o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, com a chegada dos primeiros 152 presos políticos.

1963

Começa o julgamento de Nelson Mandela, líder do ANC, na África do Sul.

1969

É enviada a primeira mensagem de correio eletrónico ("email"). Leonard Kleinrock, investigador da Universidade da Califórnia, envia a mensagem "LO" para um seu colega, Douglas Engelbart. Leonard queria escrever "LOGIN" mas o sistema foi abaixo a meio.

1985

Aníbal Cavaco Silva é indigitado, pela primeira vez, primeiro-ministro e convidado a formar o X Governo Constitucional.

1997

O Conselho de Segurança da ONU aprova a aplicação de sanções à UNITA por incumprimento dos acordos de paz em Angola.

1998

O astronauta septuagenário norte-americano John Glenn parte no vaivém espacial Discovery

2006

Luiz Inácio Lula da Silva é reeleito presidente do Brasil, com 60,83 por cento dos votos, na segunda volta das eleições presidenciais.

2008

Um violento sismo abala de madrugada o sudoeste do Paquistão, fazendo mais de 300 mortos, sepultados sob os escombros das casas de adobe, e milhares de desalojados

2016

O conservador Mariano Rajoy, do Partido Popular, é investido presidente do Governo pelo parlamento espanhol depois do PSOE ter decidido abster-se para evitar a realização de novas eleições que deveriam penalizar os socialistas.

2018

Um Boeing 737 MAX 8 ao serviço da companhia indonésia Lion Air despenha-se no mar, ao largo de Java, com 189 pessoas a bordo.