Ficou para a História

1886

Inauguração da Ponte D. Luís, no Porto.

1902

Nasce o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, autor de "A Rosa do Povo" e "O Amor Natural".

1984

A primeira-ministra indiana, Indira Gandhi, é assassinada, em Nova Deli. Sucede-lhe o filho Rajiv Gandhi.

1992

O Vaticano reconhece, por fim, as razões de Galileu, admitindo que a Terra gira de facto em torno do sol.

2003

A ONU anuncia a retirada do seu pessoal do Iraque.

2006

Morre, com 90 anos, Pieter W. Botha, antigo presidente da África do Sul durante o regime do apartheid.

2011

O primeiro-ministro grego George Papandreou anuncia a realização de um referendo sobre o acordo a que os 17 países da zona euro chegaram para reduzir em cerca de um terço a dívida grega.

2014

José Manuel Durão Barroso deixa a presidência da Comissão Europeia, cargo que exerceu ao longo dos últimos 10 anos, um recorde de longevidade apenas igualado pelo francês Jacques Delors, entre 1985 e 1995.