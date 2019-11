Ficou para a História

1912

O democrata Woodrow Wilson é eleito presidente dos EUA.

Anonymous

1968

Richard Nixon é eleito presidente dos EUA, por escassa maioria.

1989

Morre o pianista russo Vladimir Horowitz, 85 anos.

John Lent

1991

Morre Robert Maxwell, magnata da imprensa de língua inglesa.

1996

Bill Clinton é reeleito Presidente dos EUA, com cerca de 50% dos votos.

J. SCOTT APPLEWHITE

2006

O antigo presidente iraquiano Saddam Hussein é condenado à morte por enforcamento, por crimes contra a humanidade, pelo massacre de 148 aldeões xiitas de Doujail, em 1982. É decretado o recolher obrigatório em Bagdad e em duas províncias do país e encerrado o aeroporto da capital. A condenação à morte do antigo líder iraquiano é saudada por Londres, Washington e Teerão. A presidência holandesa da União Europeia pede que a pena de morte não seja aplicada e a Amnistia Internacional põe em dúvida a imparcialidade do processo. A Rússia considera o julgamento de Saddam um assunto interno do Iraque e a China não comenta.

Anonymous

2007

A Toshiba Europa atribui ao projeto e.escolas.net, programa governamental para acesso a computadores e Internet de banda larga a preços reduzidos, o "Best European Project Award", o primeiro prémio do género ganho por uma entidade portuguesa.

Hannibal Hanschke

2008

Morre o escritor norte-americano Michael Crichton, autor de mais de uma dezena de "best-sellers", entre os quais "Parque Jurássico", "Congo" e "O mundo perdido", aos 66 anos em Los Angeles. Crichton, que vendeu mais de 150 milhões de exemplares das suas obras, sofria de cancro.

Jim Cooper

2010

Um avião da companhia aérea cubana Aerocaribbean cai, em Cuba, matando seus 68 ocupantes, entre eles 28 estrangeiros.

Javier Galeano

2012

Elliott Carter, compositor norte-americano de música clássica e vencedor de dois prémios Pulitzer, morre, aos 103 anos, em Nova Iorque.